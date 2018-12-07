2018-12-10T07:21:36+03:00
Общество

В Челябинской области выбрали лучший МФЦ

По поручению губернатора Бориса Дубровского в регионе максимум государственный и муниципальных услуг переведены в электронный формат
Ольга АНТОНОВА
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Многофункциональные центры есть на всей территории Челябинской области. Фото: мфц74.руМногофункциональные центры есть на всей территории Челябинской области. Фото: мфц74.ру
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На Южном Урале создана обширная сеть многофункциональных центров — их 234, или 933 окна. Каждый день в центры Мои Документы для разрешения своих вопросов обращается более 12 тысяч заявителей.

МФЦ работают шесть дней в неделю, причем один день -с 8.00 до 20.00, что позволяет людям не подстраиваться под график работы ведомств и органов, а выбрать наиболее удобное время для решения своих жизненных ситуаций.

По поручению губернатора Бориса Дубровского максимум государственных и муниципальных услуг переведены в электронный формат. Развивается региональный портал gosuslugi74.ru

Во всех офисах МФЦ области созданы комфортные условия для посетителей, обеспечена доступность для маломобильной категории граждан. По данным информационно-аналитической системы мониторинга качества государственных услуг, 97% жителей Челябинской области высоко оценивают качество предоставления государственных услуг.

— Южный Урал каждый год занимает лидирующие места в ежеквартальном рейтинге регионов, который представляет собой комплексную оценку деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ по созданию и развитию сети центров «Мои документы», — отметил заместитель губернатора — руководитель аппарата губернатора и правительства Челябинской области Евгений Голицын.

В регионе подведены итоги на звание «Лучший МФЦ». В номинации «Лучший МФЦ» с количеством действующих окон обслуживания не менее 20 победил Златоуст, на 2 месте челябинский МФЦ (пр. Победы, д. 396). На 3 месте — магнитогорский МФЦ (ул. Зеленый лог, 32).

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