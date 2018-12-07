Светлая память. Губернатор Борис Дубровский возложил цветы к Вечному Огню

— В нашей стране в День Героев Отечества мы чтим память погибших при защите Родины. Мы говорим слова благодарности живущим героям, кто с честью выполнил воинский и гражданский долг. Безусловно, это праздник гордости — за тех, кто находится в строю, верен долгу и присяге. Мы гордимся каждым нашим земляком, кто удостоен звания Героя. Не всех награда нашла при жизни. И наш долг — высечь на граните нашей памяти имена всех героев, — обратился губернатор к участникам торжественной церемонии возле мемориала Вечный огонь на Аллее Славы в Челябинске.

В Челябинской области высшей государственной награды — звания Героя Советского Союза — были удостоены 266 человек, из них 7 южноуральцев дважды. 46 земляков стали полными кавалерами Ордена Славы, 23 южноуральца стали Героями РФ, из них 10 посмертно. Это участники не только Великой Отечественной, но и многих современных войн, разгоревшихся после распада СССР.

Война в Афганистане унесла свыше 15 тыс молодых жизней. Более 180 наших земляков погибли на этой войне, выполняя интернациональный долг и защищая интересы нашего государства. В двух чеченских боевых кампаниях погибло 375 южноуральцев.