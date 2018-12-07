2018-12-10T07:21:36+03:00
Общество

Светлая память. Губернатор Борис Дубровский возложил цветы к Вечному Огню

В честь Дня Героев Отечества церемония состоялась на Аллее Славы
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
День Героев Отечества отмечается 9 декабря. Фото: gubernator74.ruДень Героев Отечества отмечается 9 декабря. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

— В нашей стране в День Героев Отечества мы чтим память погибших при защите Родины. Мы говорим слова благодарности живущим героям, кто с честью выполнил воинский и гражданский долг. Безусловно, это праздник гордости — за тех, кто находится в строю, верен долгу и присяге. Мы гордимся каждым нашим земляком, кто удостоен звания Героя. Не всех награда нашла при жизни. И наш долг — высечь на граните нашей памяти имена всех героев, — обратился губернатор к участникам торжественной церемонии возле мемориала Вечный огонь на Аллее Славы в Челябинске.

В Челябинской области высшей государственной награды — звания Героя Советского Союза — были удостоены 266 человек, из них 7 южноуральцев дважды. 46 земляков стали полными кавалерами Ордена Славы, 23 южноуральца стали Героями РФ, из них 10 посмертно. Это участники не только Великой Отечественной, но и многих современных войн, разгоревшихся после распада СССР.

Война в Афганистане унесла свыше 15 тыс молодых жизней. Более 180 наших земляков погибли на этой войне, выполняя интернациональный долг и защищая интересы нашего государства. В двух чеченских боевых кампаниях погибло 375 южноуральцев.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Жительница Челябинска родила дочку-богатыршу весом почти 6кг
В Челябинске задержали водителя маршуртки, лишенного водительских прав
Похищенный с мемориала в Копейске колокол сдали на металлолом
Спортсмену на BMW X6 из Челябинска, который устроил аварию на Комарова, вынесли приговор
В Челябинске поздравили экс-игрока «Трактора» Николая Макарова с 70-летием матчем ветеранов
Три победы подряд позволили «Трактору» подняться в зону розыгрыша плей-офф
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Общественники Челябинска добились ремонта подземного перехода в центре
В Челябинской области мужчина пришел в кафе с гранатой
Девушка из Челябинска может стать лучшей танцовщицей страны
В Челябинской области водитель без прав устроил смертельную аварию
В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского
Жительница Челябинской области украла из магазина 20 палок колбасы