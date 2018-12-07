2018-12-10T07:21:36+03:00
Общество

Лучше всех. Проект волонтеров Южного Урала вошел в ТОП-3 Всероссийского конкурса

Образовательная платформа «ТЕПЛО» заняла второе место в номинации «Общее дело»
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Волонтеры Челябинской области - лучшие. Фото: pravmin74.ruВолонтеры Челябинской области - лучшие. Фото: pravmin74.ru
Изменить размер текста:

На Международном форуме добровольцев в Москве подвели итоги конкурса «Доброволец России». Образовательная платформа волонтеров Урала «ТЕПЛО» заняла второе место в номинации «Общее дело». На проект будет выделено 300 тыс руб.

Платформа состоит из четырех уровней. На I проходит 140 выездов в муниципалитеты и образовательные организации Челябинской области, где оргкомитет мотивирует молодежь участвовать в добровольчестве.

II ступень содержит интенсивы для развития компетенции волонтера.

III ступень учит тренерскому искусству и публичным выступлениям, а четвертая — это итоговое мероприятие — слет волонтеров Уральского федерального округа «ТЕПЛО». Он прошел в Челябинске.

В 2018 г наш регион принял форум в третий раз. Событие собрало 100 опытных волонтеров из Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края, а также ХМАО и ЯНАО.

С лучшими активистами-добровольцами на форуме встретился губернатор Борис Дубровский. Неравнодушные молодые люди тогда заявили о желании участвовать в подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Например, бойцы стройотрядов хотят строить объекты инфраструктуры к международным форумам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Жительница Челябинска родила дочку-богатыршу весом почти 6кг
В Челябинске задержали водителя маршуртки, лишенного водительских прав
Похищенный с мемориала в Копейске колокол сдали на металлолом
Спортсмену на BMW X6 из Челябинска, который устроил аварию на Комарова, вынесли приговор
В Челябинске поздравили экс-игрока «Трактора» Николая Макарова с 70-летием матчем ветеранов
Три победы подряд позволили «Трактору» подняться в зону розыгрыша плей-офф
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Общественники Челябинска добились ремонта подземного перехода в центре
В Челябинской области мужчина пришел в кафе с гранатой
Девушка из Челябинска может стать лучшей танцовщицей страны
В Челябинской области водитель без прав устроил смертельную аварию
В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского
Жительница Челябинской области украла из магазина 20 палок колбасы