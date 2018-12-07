Лучше всех. Проект волонтеров Южного Урала вошел в ТОП-3 Всероссийского конкурса

На Международном форуме добровольцев в Москве подвели итоги конкурса «Доброволец России». Образовательная платформа волонтеров Урала «ТЕПЛО» заняла второе место в номинации «Общее дело». На проект будет выделено 300 тыс руб.

Платформа состоит из четырех уровней. На I проходит 140 выездов в муниципалитеты и образовательные организации Челябинской области, где оргкомитет мотивирует молодежь участвовать в добровольчестве.

II ступень содержит интенсивы для развития компетенции волонтера.

III ступень учит тренерскому искусству и публичным выступлениям, а четвертая — это итоговое мероприятие — слет волонтеров Уральского федерального округа «ТЕПЛО». Он прошел в Челябинске.

В 2018 г наш регион принял форум в третий раз. Событие собрало 100 опытных волонтеров из Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края, а также ХМАО и ЯНАО.

С лучшими активистами-добровольцами на форуме встретился губернатор Борис Дубровский. Неравнодушные молодые люди тогда заявили о желании участвовать в подготовке Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Например, бойцы стройотрядов хотят строить объекты инфраструктуры к международным форумам.