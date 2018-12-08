За 15 лет карьеры актриса Янина Мелехова поработала в нескольких крупных театрах. Массовому зрителю известна по роли в фильме «Стиляги» и телесериалах, которые показывают по центральным каналам. Во время гастролей на Южно Урале она стала гостем радио «Комсомольская правда» — Челябинск» (95.3 FM)

— Открыть список ваших амплуа и ахнуть: от ящерки в детском спектакле до куртизанки, Лили Брик и Мерлин Монро. Сейчас в Голливуде модно говорить, что у тебя биполярное расстройство из-за того, что постоянно входишь в разн.

— Биполярное расстройство говорит о непрофессионализме. Актерство — это просто моя работа. Я не заключенная Освенцима (Янина играет роль экс-узницы в спектакле «Розы из Райска» — прим.ред.) и не Монро. Хотя... Когда ты каждый день варишься в этом, то что-то можешь принять на себя.

Например, когда я играла Мерлин на последних неделях ее жизни, то заметила, что стала несобранной и плаксивой. Как раз после этого мне предложили сыграть узницу. Я испугалась, что же со мной дальше будет? Но героиня оказалась со стержнем, поэтому проблем не возникло.

Мама говорит: «Яночка, ты как не устаешь?». А ведь и правда не устаю. Когда играешь главные роли, почему хватает сил.

В Челябинске Янина побывала на радио "Комсомольская правда" 95.3 FM.Фото: Андрей АБРАМОВ

— И все же, какая роль в любимчиках?

— Все! Даже немного неловко, когда пишу пост в Instagram: «Завтра играю любимую роль…». Останавливаюсь и вспоминаю, что только недавно также писала про иное амплуа. И это правда. Везет мне на героинь. Когда играю реальных персонажей, я смотрю фотографии этих людей и эпохи. Дальше включается фантазия и я начинаю этим жить.

— В 19 лет вы сыграли изнасилованную нацистским солдатом девушку из белорусского хутора. В кадре пришлось есть снег, растирать по лицу сырую землю…

— Это моя лучшая роль в кино. Я отчаянная артистка. Снег-грязь не пугают — это просто работа. Наголо бы побрилась легко! Очень хочу этого, но кишка тонка сделать это просто так. Все жду хорошую роль…

Территория сопротивления. Война .В ролях: Янина Мелехова, Анатолий Кот

В КИНО ЧЕРЕЗ ПОСТЕЛЬ?

— Картина Бориса Грачевского «Между нот, или Тантрическая симфония»... Все это выглядит как фантазия режиссера на ваш счет: вы полфильма ходите в просвечивающей майке, а главный герой — внешне копия худрука «Ералаша». К вам претензий нет, но сам фильм — посредственный.

— Каждому не угодишь. Я слышала много хороших отзывов об этой картине. На закрытых показах люди плакали в конце. Вообще это должен быть сериал. Он смонтирован, лежит на «Первом канале».

В картине Грачевского «Между нот» сыграла деревенскую простушку.Фото: кадр из фильма

— Вы играете простушку, да еще и с откровенными сценами. Не обидно?

— Ни в коем случае! Меня не используют везде в этом амплуа, хотя я боялась, что после него меня так будут воспринимать. Но поскольку фильм полноценно не вышел, образ приклеиться не успел. Наоборот люди видят его и удивляются, что я могла сыграть такую.

Хотя, что же такого крамольного в героине? Режиссер ее образом показал, как делать не надо. Хотя несмотря на кажущуюся отрицательность, внутри нее свет. Она не сучка, а искренний человек. Лучше быть таким — честным обормотом, чем внешне благопристойным, а внутри лицемерным.

— Видел ваше интервью на набережной в Сочи, которое вы давали светской Инстаграм-диве пару лет назад. Тогда вы заявили, что попасть в кино через постель — миф.

— Общаюсь с артистами и совершенно не знаю, кто чей муж-жена. Недавно с супругом смотрели сериал. Назрел вопрос: а как эти актрисы получила роли? Совершенно не подходят! Решили загуглить их: одна жена режиссера, а вторая — продюсера. Поэтому свое мнение насчет постели я немного поменяла, сняла розовые очки. Выйти замуж за режиссера — нужно большое везение. Влюбить и самой в него влюбиться. Еще и перспективного выбрать, и самой быть не глупой.

«ХОЧУ ПЕРЕОДЕТЬ ЛЮДЕЙ ВОКРУГ»

— Вы шьете одежду. Со стороны выглядит так, будто это очередной актерский каприз.

— Я никогда себя не называла дизайнером и не думала, что у меня будет свой магазин и коллекции. Всю юность одежду себе сама делала. Причем не из чего было шить! Я из маленького белорусского городка. Сейчас молодежь не поймет какого это прийти на рынок, а там пусто! До сих пор на все красные дорожки отшиваю себе наряды. Могу всю ночь сидеть у машинки, попивая энергетик, чтобы на кинофестивале появиться в оригинальном образе. Как Золушка на бал!

Актриса сама себе шьет наряды на красные дорожки.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Западная мода сейчас аляповата. Законодатели — семейство Кардашьян — выглядят так, будто надели первое что выпало из шкафа и пошли.

— Мне классика во всем нравится больше: от моды до литературы. В первую очередь должно быть эстетично. Нравится одеваться странно — пожалуйста. Но если посмотреть на законодателей — у них это получается хорошо, а вот подражателю крайне сложно сделать так, чтобы выглядело стильно.

Вещь в любом случае должна быть дорогой. Если ты сам порвешь свитер — будет не то. А вот если его порвали по задумке дизайнера, то он смотрится, конечно, иначе.

— Про нашу моду что думаете?

В метро часто приходит мысль: хочу переодеть всех вокруг. Даже в столице люди не умеют одеваться. Надо предмет по эстетическому воспитанию в школе вводить, чтобы прививали вкус. Мы ведь живем, чтобы глаз радовался. Так почему мы должны радоваться, только глядя на звезд, которых одевают профессионалы? Вкус есть не у всех и его надо развивать.

МАНИТ НЕИЗВЕДАННОЕ

— У себя в соцсетях вы написали: «Я не феминистка, скорее наоборот». Но ведь это не модно!

— Ну как вы не поняли, что я не модная и все по старинке! Я за классику в отношениях. Мужчины в любом случае сильнее.

— Как же мужчины-угнетатели?

— Если женщина умная, то она в патриархате будет рыбкой золотой плавать, а не угнетаться, понимаете? У нас в семье как: меня часто нет дома, но муж не высказывает. Ведь я занимаюсь любимым делом, и я его любимая жена. Значит должен понимать и принимать, что он и делает. Но во всем должна быть мера.

В своей семье Янина считает главным мужа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

— Про звезд хочу спросить. Старая гвардия отечественного шоу-бизнеса решила похайпить на разводах: Джигарханян с Цымбалюк-Романовской, Петросян со Степаненко…

— Я не понимаю, почему артистов приравнивают к каким-то богам? Мы ни капельки не небожители! Разве мэтр не может обидеть жену, закатить скандал? Им бог дал талант и везение, но людьми то они остались. Так что все их передряги — это норма. Думаю, что в обычных разводящихся семья страсти кипят покруче, просто они никому не интересны.

— Так это журналисты раздувают?

— Отдаю должное вашему дару. На съемках «Между нот» пришла съемочная группа. Сказали, что они с одного канала и готовят сюжет о съемках. Мы их пустили. Через неделю на НТВ в передаче про звезд вышел сюжет, что я — новая любовница Бориса Грачевского и поэтому он меня снимает в кино.

Сюжет был настолько грамотно смонтирован, что даже мои друзья поверили и ходили, опустив глаза. Так круто подали, что сомнений не оставалось. Я бы и сама поверила, что режиссер взял любовницу на главную роль.

— В новом сериале вы играете чекистку. Ваша любимая книга мемуары Евгении Гинзубург «Крутой маршрут» про годы репрессий. Чем так манит темная эпоха?

— То время — ошибка истории. Привлекает своей необъяснимостью. Всегда так: манит непостижимое. Меня возмущает та эпоха, я не понимаю, как так было можно? Тебя отправляют в лагерь, и ты идешь туда в надежде, что товарищ Сталин разберется и выпустит. Сегодня ты подписывал расстрел, а завтра расстреляли тебя. На войне мотивы понятны: земля, деньги, власть. Но ужас внутри страны — это шторм, непостижимо. Вот я и пытаюсь как-то эмоционально это постичь.

Актриса говорит, что раньше была «сильной и независимой», но последнее время хочется побыть девочкой.Фото: Андрей АБРАМОВ

БЛИЦ!

Идеальный подарок на Новый год?

Мне их не дарят, поэтому я рада любым. Только дочь рисует. Я долго была боевой и независимой, а последнее время изменилась и теперь готова принимать презенты, но этого пока никто не понял.

Я никогда не снимусь…

У меня нет предрассудков насчет ролей. Это просто работа.

Кино или театр?

Театр. Там лучше материал. Женского кино не очень много. Чаще герой мужчина, а при нем женщина. На сцене не всегда так.

Если выбирать время, когда родиться, то…

Меня все устраивает, ведь благодаря работе я бываю в разных эпохах. Хотя черты лица у меня советского человека.

Главное в мужчинах…

Честность.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06