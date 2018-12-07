Культурная революция: к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске появится интерактивный музей истории России

В июле 2020 года Челябинск на несколько дней станет столицей Российской Федерации. Высокий статус Москва отдаст нашему городу, конечно, символичным образом. В дни саммитов стран — участниц ШОС и БРИКС глава государства Владимир Путин будет принимать в Челябинске коллег — лидеров 25 стран мира. Всего же в город прибудут 30 международных делегаций.

Саммиты — это не только политика. Саммиты — это большая культурная программа. Следующий год Владимиром Путиным объявлен Годом культуры, а «майские указы» Президента России объявляют государственный приоритет развития культуры до 2024 года.

О развитии культуры в Челябинской области, финансировании театров, музеев, концертных залов, поддержке фестивалей — региональных и международных — говорил губернатор Челябинской области Борис Дубровский на встрече с деятелями культуры. В плотном рабочем расписании глава региона нашел полтора часа, и встреча не закончилась, пока не были расставлены все точки.

Разумеется, беседа проходила под эгидой подготовки к саммитам.

— Гости страны и города вынесут впечатление о Челябинске не с точки зрения развития экономики, промышленности, а составят мнение о мегаполисе с позиций социокультурного пространства. История у нас с вами, коллеги, короткая: мы должны достичь к 2020 году того, на что в «майских» указах стране отводится шесть лет. Нужно многого добиться, времени на раскачку нет. Сделать предстоит многое, и у нас есть возможности. Нас сопровождает федеральное финансирование, и состояние экономики региона сейчас позволяет инвестировать в культуру, — сказал Борис Дубровский.

«Комсомолка» узнала, какая культурная революция ждет Челябинск.

Интерактивный музей — новый формат изучения истории страны.

1. Симфонический оркестр

Давняя места меломанов и поклонников классической музыки. У миллионного города наконец появится собственный симфонический оркестр.

Генеральный директор Челябинского концертного объединения Алексей Пелымский назвал это решение губернатора Бориса Дубровского историческим:

— Создание симфонического оркестра — стратегический шаг главы региона. Это глобально и в корне изменит всю музыкальную жизнь Южного Урала, поставив регион в один ряд с лидерами мировой музыкальной индустрии. Это даст приток классных музыкантов, коренным образом изменится репертуарная политика: наши слушатели насладятся множеством произведений, не исполненных ранее.

В январе будет объявлен международный конкурс о наборе музыкантов в состав оркестра.

— А к саммитам ШОС и БРИКС мы сформируем международный симфонический оркестр, с участием музыкантов и стран — членов международных организаций. Наши музыканты работают в Лондоне, Китае, Австрии. Прекрасный проект получится!

А еще Пелымский мечтает о полноценном концертном зале с хорошей акустикой. И губернатор пообещал рассмотреть возможность его появления на площадях общественно-делового центра «Крылья», который строится к саммитам на набережной Миасса. Акустические проектанты подтверждают: построить зал мирового уровня в ДЦ возможно.

— Мы построим общественно-деловой центр в том виде, в каком мы его утвердили. Нужно, конечно, ориентироваться на лучшие образцы акустических залов нашей страны. Наш земляк, великий джазовый композитор Анатолий Кролл пригласил 24 декабря на концерт в столичный зал «Зарядье». Попытаюсь составить свое мнение об акустике нового зала. В текущем проектировании общественно-делового центра мы должны учесть особенности проекта акустического зала, — отметил Борис Дубровский.

2. Детская филармония

Уникальное для большинства регионов страны образовательное учреждение — детская филармония расположена на северо-западе Челябинска. Здание сегодня ожидает коренная реконструкция. Увеличится площадь на тысячу квадратных метров. Число мест в зрительном зале вырастет со 180 до 400. В филармонии будут заниматься базовые детские коллективы Челябинского концертного объединения — хореографической, хоровой, симфонической детских студий.

Преображения детская филармония ждала 20 лет. Решение о реконструкции принял Борис Дубровский. Кроме концертов на обновленной сценической площадке будут давать и спектакли.

Детский концертный зал откроется в 2020 году.

3. Интерактивный музей «Моя Россия — моя история»

Прикоснуться к истории государства Российского — от Рюрикорвичей до наших дней — можно будет в новом, суперсовременном интерактивном музее «Россия — моя история». В сентябре 2019 года он откроется в ТРЦ «Гагарин-парк», где займет площади двух этажей. Проект успешно работает в 19 российских городах, и Челябинск станет двадцатым городом.

— Исторический парк «Россия — моя история» — уникальный проект на электронных носителях, тач-панелях и скрин-панелях. Гигантские телевизоры, которые можно листать, купольные проекторы, которые можно смотреть лежа. Такого не было в Челябинске никогда. Многовековая история нашей страны преподнесена в фирме лабиринта. И одного дня для погружения в увлекательный рассказ точно не хватит. Семь тысяч квадратных метров увлекательного путешествия — город ахнет от восторга! Мы готовим пул экскурсоводов, мы приглашаем школы для изучения истории в новом формате. Вместе с региональным министерством образования мы готовим этот проект, — говорит директор АНО «Дирекция фестивальных и культурно-массовых мероприятий Челябинской области» Диана Малышева.

4. Театр драмы имени Наума Орлова

В 1984 году Челябинский академический театр драмы переехал в новое здание. И мраморная «корона» фасада, в кружеве чугуна по окружности, стала фирменной визиткой города. Но спустя десятилетия лоск утратился, и здание нуждается в коренной реконструкции. Как снаружи, так и внутри.

В 2019 году начнется ремонт фасада: по распоряжению губернатора Бориса Дубровского на реконструкцию выделено 109 млн рублей. Курировать работы будет региональный минстрой.

— Наконец-то грядут перемены! Театралы знают, что фасад драматического нужно обходить по периметру из-за риска обрушения мраморных плит с фасада, — говорит заместитель министра культуры Челябинской области Григорий Цукерман. — Здание — объект культурного наследия, потому требования к ремонту особые. В 2019 году нас ждет ремонт с заменой мраморных плит, с заменой уникального каслинского литья. Завод в Каслях все восстановит по оригинальным эскизам, мрамор будет самого высшего качества.

КСТАТИ

Кроме того, к саммитам-2020 в Челябинске появится обновленный музей истории города и Южного Урала (в здании бывшего геологического музея по ул. Труда); театральный музей (дом Колбина, ул. Труда).

ЦИФРА

В нынешнем году совокупное финансирование министерства культуры региона — чуть менее 2,5 млрд рублей. Это на 515 млн руб. больше, чем в 2017 году.

Впервые за десятилетия все государственные театры открыли сезоны премьерами — зрители увидели 35 постановок. На постановки по решению Бориса Дубровского направлено 55 млн руб. (в три раза больше, чем в 2017 г.). Десять спектаклей появилось в афише театра драмы имени Н. Орлова; шесть — в репертуаре театра оперы и балета.