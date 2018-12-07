Семье егеря, погибшего от рук браконьера в Челябинской области, вручили Орден мужества

Александр Александрович погиб от выстрела в упор при задержании браконьера. Трагедия разыгралась в феврале в Карталинском районе. Во время объезда лесного массива Минин увидел снегоход браконьеров, погнался за преступниками и был убит. Убийцу задержали по горячим следам.

Награду мужа получили его близкие — вдова Надежда Николаевна, сын и дочь.

— Мой муж был самым лучшим. Честным и открытым. Он не терпел подлости. И орден Мужества — подтверждение его уникальности. Сокровища нашей семьи — это награды моего свекра, участника Великой Отечественной войны, свекрови — она многодетная мама, есть медаль сына, а теперь вот будет еще одна реликвия — награда супруга, — сказала Надежда Николаевна Минина.

— Государственные награды — это высокое признание, которое объединяет людей самых разных профессий, — сказал на вручении губернатор Борис Дубровский. — Подвиг Александра Александровича Минина — это пример того, как человек пожертвовал жизнью во имя общественных интересов, встав на пути у браконьеров и убийц.

ПОМОГЛИ ПЕРЕЖИТЬ ГОРЕ

У жительницы Аргаяшского района Елены Пименовой 14 детей. Четверо своих и десять — приемные. Впрочем, Лена говорит, что все — свои, родные и любимые. Старшие уже выросли, живут отдельно, рожают своих детей. Но для многодетной мамы они все такие же детки. У которых просто уже есть свои детки.

Меньше года назад Елена похоронила супруга. Сергею было всего 46 лет. Инфаркт. Вдова говорит, что не справилась бы, если б не дети. Они встали вокруг матери монолитной стеной. Взяли на себя обязанности по дому, перестали вдруг по-детски ссориться из-за мелочей. Будто повзрослели в одночасье.

Многодетная мама Елена Пименова и два ее сыночка.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Губернатор Борис Дубровский вручил Елене Пименовой, воспитывающей 11 несовершеннолетних детей, региональный знак отличия «Материнская слава» первой степени. Такой же награды удостоена мама десятерых детей Разиля Харисова.

Знак отличия «Материнская слава» был введен Челябинской областью одним из первых регионов в стране, в 2007 году губернатором Петром Суминым. И нынешнее вручение — первое после шестилетнего перерыва.

Церемония вручения знака отличия проходит раз в год и приурочена к Дню матери.

— Об этой награде мы отзываемся с особым уважением. Знаком отличия «Материнская слава» отмечается труд матерей, их огромная заслуга в воспитании будущего поколения, — обратился к награждаемым Борис Дубровский.

СЧАСТЬЕ В РУКАХ

Среди награжденных государственными наградами — инженеры, фермеры, руководители подразделений промышленных предприятий, министр, врачи. Главный врач областного перинатального центра Юрий Семенов получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

— Сколько за год работы в новом перинатальном центре деточек родилось? — решили журналисты этим вопросом застать врасплох главного врача. Но Юрий Алексеевич, видимо, заветные цифры не забывает ни на минуту:

— Четыре тысячи триста семьдесят девять малышей, — не моргнув глазом, выдал он. — Последние роды случились сейчас, пока я нахожусь на церемонии награждения. В сутки мы принимаем по 30 — 40 родов, и это все трудные уникальные случаи. Мы на передовой: новые жизни и счастье семей в наших руках. Стараемся всегда держать эту высокую планку.