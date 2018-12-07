2018-12-07T11:35:04+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ повысил доходность краткосрочных вкладов «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход»

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ПАО «БАНК УРАЛСИБ» повысил процентные ставки на короткие сроки по нескольким вкладам: сезонному вкладу в честь 30-летнего юбилея Банка «МЫ ВМЕСТЕ», а также по всем вкладам «Доход» («Доход | Статус», «Доход | Приоритет», «Доход | Прайвет») на короткие сроки.

Максимальная процентная ставка по юбилейному вкладу «МЫ ВМЕСТЕ» на срок 1 год, с учетом ежедневной капитализации процентов, теперь составляет 7,25% годовых в рублях. Проценты по вкладу по выбору клиента выплачиваются ежедневно на отдельный счет или причисляются к сумме вклада (капитализируются). Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей или 2 000 долларов США. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены.

Кроме того, по вкладам на срок 3 и 6 месяцев «Доход» («Доход | Статус», «Доход | Приоритет», «Доход | Прайвет») были установлены повышенные процентные ставки. В рамках акционного предновогоднего предложения они не зависят от суммы вклада и составляют:

• 6,5% годовых в рублях при открытии вклада на срок 3 месяца,

• 6,8% годовых в рублях при открытии вклада на срок 6 месяцев.

Любой вклад из линейки «Доход» можно открыть в рублях, долларах США или евро на индивидуальный срок от 91 до 1100 дней. По выбору вкладчика, проценты могут выплачиваться ежемесячно на отдельный счет, либо причисляться к сумме вклада (капитализация). Пополнение и расходные операции не предусмотрены. Вклад продлевается автоматически неограниченное количество раз на условиях, действующих на дату продления.

Подробную информацию и полные условия по специальному вкладам «МЫ ВМЕСТЕ» и «Доход» можно получить в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

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