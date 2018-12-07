2018-12-07T13:36:00+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ запустил акцию для клиентов «Большая игра. Новогодний бум» с призовым фондом 3 млн рублей

Поделиться:
Изменить размер текста:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» предлагает клиентам принять участие в новогодней акции «Большая игра. Новогодний бум». Призовой фонд игры составляет 3 миллиона рублей.

Принять участие в игре могут клиенты Банка — держатели дебетовой или кредитной карты УРАЛСИБ любой категории.

Как и в предыдущей Большой игре, участникам необходимо будет выполнить пять заданий, которые будут размещаться на странице акции на сайте Банка.

Финальное задание будет особенным, и именно оно определит победителей. Три участника, первыми выполнившие финальное задание, получат суперприз по 200 тысяч рублей на каждого победителя. Следующие 10 участников займут 2 место и получат по 100 тысяч рублей каждый. Остальные участники разделят между собой призовой фонд в размере 1 000 000 рублей (но не более 15 000 рублей на одного победителя).

Кроме того, появятся дополнительные задания, выполнение которых позволит существенно увеличить свой денежный приз, а при выполнении последнего задания участникам будут присуждаться специальные призовые номинации. Призовой фонд за выполнение специальных заданий и присуждение номинаций составляет 400 тысяч рублей.

Для того чтобы принять участие в Большой игре, необходимо не позже 16 декабря 2018 года зарегистрироваться на сайте Банка. Старт игры запланирован на 17 декабря 2018 года. Последнее задание участники выполнят до 23 декабря 2018 года включительно. Подведение итогов и выплаты денежных призов состоятся до 31 января 2019 года.

Новогодний лайфхак от Банка УРАЛСИБ — подключите Вашу карту к программе лояльности УРАЛСИБ Бонус и начинайте копить баллы уже сегодня!

Более подробную информацию об условиях акции «Большая игра. Новогодний бум» можно получить по телефону 8-800-250-57-57 или на сайте Банка УРАЛСИБ.

Генеральная лицензия Банка России № 30

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Почем тефтели для депутатов: "Комсомолка" посчитала "индекс столовой" Госдумы
Мы посмотрели, на сколько вырос средний чек на обед для наших парламентариев за те два года, что они исполняют свои обязанности, и сравнили с официальными данными Росстата [инфографика, подкаст]
Новости 24
Пицца, комиксы и русский рэп: жителям Челябинска предлагают сдать АнтиЕГЭ
В службе судебных приставов Челябинской области сменился руководитель
На трассе М-5 между Челябинском и Екатеринбургом расширят "бутылочное горлышко"
Салон элитных подарков «Губернаторский» в Челябинске переезжает в старинный особняк
В Челябинске инспектора ГИБДД спасли девушку с приступом эпилепсии
В Челябинске за смогом будут смотреть дроны
Нож к горлу. В Челябинской области осужден мужчина, угрожавший ребенку
В Кургане автомобилист нашел через соцсети родственников бабушки, пострадавшей на дороге
Пожилая челябинка отсудила 50 тысяч за падение в троллейбусе
В Челябинске осуждены инженеры, по вине которых погибли две работницы
На мини-рынке в Челябинске облили белизной рыбу и сало без документов
Задержана банда наемников, издевавшихся над людьми в Челябинской области
Южноуральские врачи спасли многодетную семью, едва не погибшую из-за газа в квартире
Челябинец напугал горожан грязным фильтром квартирной вентиляции
Челябинск задыхается от смога. Эксперты выезжают на заводы
В Челябинске выпавшие на дороге блоки для ледового городка создали огромную пробку
Житель Челябинска пообещал деньги за выброшенные им из окна фотографии
3000 рублей за подпись: в Магнитогорске управляющая компания решила подкупить жильцов
«Просто помог выйти»: челябинский маршрутчик, вышвырнувший старушку из машины, рассказал свою версию случившегося
«Сделают, когда кого-нибудь убьет током»: В Челябинске сняли на видео горящие трамвайные рельсы
В Челябинске иномарка вылетела на остановку после ДТП и наехала на пешеходов
Челябинцы сняли патриотичный ролик о родном городе, где сравнили его знаковые места с европейскими достопримечательностями
В Челябинске еще одна школа уходит на карантин из-за пневмонии
В Челябинске грядет «Снежность»
Выборы губернатора Челябинской области пройдут с использованием новых технологий