ММК успешно реализует масштабные экологические проекты

В акватории Магнитогорского водохранилища введен в эксплуатацию комплекс гидротехнического сооружения, возведенного в рамках реконструкции системы оборотного водоснабжения ПАО «ММК».

В церемонии по случаю запуска комплекса приняли участие члены правления и независимые директора ММК. При запуске был закрыт шибер водопропускного устройства и в результате прекращено поступление сбросных вод ММК в Магнитогорское водохранилище.

Новая дамба улучшит качество воды

Реконструкция системы оборотного водоснабжения с расширением резервуара охладителя — одна из важнейших инициатив Магнитогорского металлургического комбината в области охраны поверхностных вод Магнитогорского водохранилища и реки Урал. Она позволит сократить объем сбрасываемых вод в 11 раз, а массу сброса загрязняющих веществ — в семь раз. Таким образом будет достигнута максимальная изоляция Магнитогорского водохранилища от влияния сточных вод ПАО «ММК». Проект общей стоимостью около 645 млн рублей предусматривает в числе прочего увеличение объемов оборотного водоснабжения за счет перевода ТЭЦ и кислородной станции № 4 на оборотное водоснабжение через акваторию резервуара-охладителя.

Строительство разделительной дамбы и водопропускных устройств в акватории Магнитогорского водохранилища между Казачьей переправой и Южным переходом стало ключевым элементом реконструкции системы оборотного водоснабжения. Проектом также предусмотрено озеленение дамбы и поэтапное зарыбление водоема в течение 4 лет, что будет способствовать восстановлению экологического баланса водохранилища.

Выполнен первый этап зарыбления — в Магнитогорское водохранилище выпустили партию из более 200 тыс. штук молодняка сазана.

Защита водных объектов традиционно является одним из приоритетных направлений экологических инвестиций Магнитки. В период с 2007 по 2017 год на соответствующие мероприятия было направлено почти 7 млрд рублей, что позволило сократить сбросы в водные объекты на 77 тыс. тонн в год. Объем водоохранных инвестиций компании до 2025 года запланирован на уровне 5,5 млрд рублей. Результатом станет полное исключение техногенного воздействия комбината на Магнитогорское водохранилище и сокращение сбросов загрязняющих веществ в реки Урал и Сухая Речка почти в 3 раза.

Больше кислорода!

Магнитогорский металлургический комбинат совместно с администрацией Магнитогорска реализует масштабную программу по озеленению города: за шесть лет планируется высадить 10,5 тыс. саженцев деревьев и кустарников. Инвестиции в проект составят 57 млн рублей.

«Программа по озеленению территории города Магнитогорска за счет средств ПАО «ММК» в 2018 — 2 023 годах» разработана в текущем году и утверждена генеральным директором предприятия Павлом Шиляевым и главой Магнитогорска Сергеем Бердниковым. Уже сейчас ММК участвует в озеленении парка у Вечного огня, где этой осенью высажено 75 сибирских елей, 25 лиственниц, 90 берез, 35 остролистных кленов и 100 рябин.

В ноябре на территории социальных объектов города планируется высадить 300 лип, 100 берез, 100 рябин и 200 сибирских елей. Еще 500 елей будет высажено на улично-дорожной сети города. Работы по посадке выполняются специализированной организацией из Екатеринбурга, саженцы приобретаются в питомниках Казани и Перми. В течение года за саженцами гарантированно будет осуществляться уход и полив, а при необходимости и замена посадочного материала. Кроме того, полив зеленых насаждений за счет средств ПАО «ММК» будет выполняться еще в течение двух лет (дополнительно к гарантийному периоду).

Вопросы озеленения территории Магнитогорского металлургического комбината и городских территорий всегда находились под самым пристальным вниманием руководства ММК. В 2017 году компания инициировала масштабную программу по озеленению территорий образовательных учреждений Магнитки, получившую название «Тысяча деревьев — детям». Программа является неотъемлемой частью общей стратегической инициативы ММК «Чистый город», которая предполагает снижение к 2025 году уровня загрязнения атмосферы Магнитогорска до значений, соответствующих понятию «благоприятная окружающая среда».

В реальности по итогам 2017 года при поддержке ММК было высажено значительно больше деревьев, чем указанная в названии программы тысяча: на территории 77 школ и детских садов высадили 1000 саженцев ясеня и клена, а в южных микрорайонах города — 460 сибирских елей. Весной 2018 года работа по озеленению города продолжилась: в рамках акции «1500 деревьев — городу» на территории школ и детских садов было высажено 300 саженцев остролистного клена.

Магнитогорский металлургический комбинат традиционно придает первостепенное значение проектам в сфере природоохранной деятельности. Общие инвестиции предприятия в экологию в 2018 году составят около 5,7 млрд рублей, что на 36% выше аналогичного показателя прошлого года. Всего же до 2025 года компания намерена вложить в природоохранную деятельность более 38 млрд рублей.

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