Охота на хоккеиста: где находят подруг холостяки из «Трактора»

Молодой, крепкий, обеспеченный, перспективный, с хорошей зарплатой. Таким джентльменским набором могут похвастаться нынешние игроки Континентальной хоккейной лиги.

Да, суммы контрактов у нас в стране не принято озвучивать, но любой невесте понятно, что ребята с клюшкой и на коньках далеко не бедствуют. А раз так, то чем не женихи?

«Нет-нет, никто не отменял влюбленности и поэтичных чувств. Но чем плохо, если ты еще и зарабатывать умеешь.

В «Тракторе», как в любом трудовом коллективе, есть женатые, разведенные и холостые. Мы разведали, где находят жен наши хоккеисты.

«ПУСТЬ НЕ ЗНАЕТ, ЧТО Я ХОККЕИСТ»

Форвард «Трактора» Виталий Кравцов — один из самых перспективных: лучший бомбардир плей-офф КХЛ прошлого сезона, девятый номер драфта клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», один из результативных нападающих «Трактора» этого сезона.

В одном из интервью Виталий как-то признался, что он против знакомства по интернету. А летом на предсезонных сборах в Челябинске Виталий шутил, что жену ему найдет Алексей Кручинин: «Он правильный, и подыщет мне правильную подругу».

Бывший нападающий «Трактора», давний приятель Кравцова Кручинин женился пару лет назад. Но Виталий не спешит с выбором. И в свои 18 лет рассуждает по-взрослому: «Нужно знакомиться и встречаться с девушкой, которая не знает, что ты хоккеист».

Кравцов, улыбаясь, вспоминает и такую историю переписки в Инстаграмме.

— 13-летняя девушка спрашивает прямо в лоб: сколько ты зарабатываешь, какая у тебя машина? Ну, что тут ответить? Написал: ты посмотри, сколько тебе лет…

Виталия Кравцова многие сравнивают со знаменитым челябинским форвардом Евгением Кузнецовым. Тот сыграл свадьбу в 19 лет. Но «пойти по стопам» Кузнецова Виталий не спешит. А про зарплату молчит. Говорит, по контракту не положено озвучивать сумму. Но обмолвился, что она не очень большая. И тут, как хочешь, так и думай...

Виталий Кравцов игрок перспективный.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

«ТОВАРИЩЕЙ НЕ ДАСТ В ОБИДУ»

Тренер Игорь Знарок о Виталии Кравцове:

— Виталий — прямой в общении. Может похохмить — тонко, юморно, со смыслом. А сколько случаев было, когда Кравцов заступался на площадке за своих товарищей, да и себя никогда в обиду не даст. Он по-спортивному наглый. Иногда даже «через край». Когда играл в «Челмете», то быстро стал лидером команды. И что еще самое главное -не «поймал звездную болезнь».

ИЩИТЕ ВСТРЕЧИ В КАФЕ

В «Тракторе» неохотно ведут разговоры о личной жизни игроков. Говорят, времени на романтические свидания и семейные вечера при свечах при таком графике тренировок и игр не остается. К тому же, даже у публичных людей есть право на личное пространство.

В клубе беспокоятся и о том, что на холостяков «Трактора» в соцсетях может обрушиться лавина признаний в любви от поклонниц. Зачем лишние волнения? Всю энергию спортсмен пусть выносит на поле!

Кстати, большинство игроков «Трактора» знакомилась со своими избранницами вовсе не в интернете. Обычно это подружки еще со школы, случайные знакомства в кафе, в компаниях друзей.

Кравцов: «Нужно знакомиться с девушкой, которая не знает, что ты хоккеист».Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ХОЛОСТЯКИ «ТРАКТОРА»

И все таки мы сдадим несколько фамилий игроков, кто еще не женат. Это: Владислав Сухачев (вратарь) — 20 лет, Андрей Ерофеев — 23 года, Марсель Шолохов — 20 лет, Дмитрий Алексеев — 20 лет, Илья Карпухин — 20 лет, Илья Зиновьев — 22 года, Денис Мошаров — 25 лет

КАК ПРОИЗВЕСТИ ВПЕЧАТЛЕНИЕ

Моя очень хорошая знакомая Наталья, супруга известного хоккеиста (просила не называть фамилию), поделилась своими наблюдениями:

— Хоккеисты такие же парни, только чуть понаглее, посамоувереннее. Не нужно за ними охотиться и пытаться на них произвести впечатление. Оставайтесь сами собой. Не обязательно штудировать хоккейные правила, чтобы покорить его сердце. Достаточно понимать, что это вообще за игра.

«ЗАМУЖ НЕ ТОРОПИЛАСЬ»

— Если ты любишь человека, то всю эту «звездность» перестаешь замечать, продолжает Наталья. — ы просто волнуешься за него, чтобы он не травмировался, не заболел.

Мы с мужем познакомились еще в школе. Он, помню, мне чуть ли серенады под окном пел. Потом уезжал играть в Москву. Оттуда писал, звонил. Звал замуж. Я не торопилась. Уезжал в Канаду. Тоже была переписка. Когда вернулся на каникулы, тогда мое сердце «растаяло». Мы поженились. Сейчас у нас двое детишек.

А если говорит о деньгах, то все хоккеисты зарабатывают по разному. У кого-то месячная зарплата может быть миллион, а у кого-то не более 50 тысяч. Но дело-то не в деньгах. Карьера может окончится в любой момент. Не выходите замуж за хоккеиста, а выходите прежде всего за любимого человека!

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: kpravda@ya.ru

Тел.: (351)265-80-66;

SMS: 8-902-616-06-06