Сам себе Дед Мороз: как с помощью КПК «БОГГАТ» избавиться от финансовых проблем

До Нового года осталось меньше месяца — время, полное волнительного ожидания чуда. Кажется, что именно к тебе постучится Дед Мороз и вручит мешок с подарками. А лучше — с деньгами, новыми и шуршащими. И тогда, как в детстве, словно по мановению волшебной палочки решатся все финансовые проблемы. Но зачем ждать чуда, когда уже сейчас можно воспользоваться помощью челябинского кредитного потребительского кооператива «БОГГАТ» и позаботиться о своем будущем! Рассказываем, как сотворить финансовое волшебство своими руками.

Пока куранты не пробили двенадцать, лучше доделать все незавершенные дела. Главное из которых — обеспечить себе благополучный 2019 год или даже ближайшие несколько лет. Куда же надежно инвестировать деньги, чтобы они приносили доход? При нынешних ставках по банковским вкладам, кажется, что не стоит ждать большой прибыли. А вот и нет! Boggat Finance Store, компания небанковского финансового сектора, предлагает инвестиционные программы, которые позволяют регулярно получать приличный пассивный доход до 19%* годовых для юридических лиц и 13,5%** — для физических. Отдельная инвестиционная программа предусмотрена даже для пенсионеров. Подобрать для себя подходящую сможет каждый, даже если на руках совсем немного денег и расставаться с ними надолго нет желания. Минимальная сумма — 10 тыс. рублей. В зависимости от программы можно снимать часть суммы или, наоборот, пополнять счет по договору в любое — это очень удобно, если вы планируете накопить на машину или квартиру.

VIP-клиентов, желающих инвестировать в Боггат суммы свыше 50 млн рублей, ждут эксклюзивные условия, персональный подход в лице руководителей компании и оригинальные подарки.

Все инвестиционные программы «Боггат» имеют теплые «народные» названия: «Старт», «Большой %», «Забота». И челябинцы действительно любят Боггат. За семь лет работы компания помогла более 15 тыс пайщикам не волшебным, а самым реальным способом пополнить свой семейный бюджет. В подтверждение профессионального статуса компании в 2018 году лицом бренда стал выдающийся отечественный хоккеист, обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира Евгений Кузнецов.

Планировали приобрести жилье или построить дом с использованием материнского капитала, но ждете, когда малышу стукнет три года? Зря. Уже сейчас можно оформить а Боггат заем по программе «Материнский капитал» без справок, поручителей, страховки и даже с подпорченной кредитной историей. Таким образом можно купить квартиру на первичном или вторичном рынке, выкупить долю у родственников. С помощью Боггат средства материнского капитала можно также вложить в покупку или строительство дома, и даже приобрести садовый домик при условии, что Устав СНТ разрешают в нем регистрацию. В общем, вариантов много! Одни из них наверняка идеально подойдет вашей семье и позволит в новом году отметить долгожданное новоселье!

Но главное — вы становитесь партнером компании с отличной репутацией. Как рассказал председатель правления финансовой компании Boggat Finance Store Александр Воронин, 43% новых клиентов приходят по рекомендации.

— Сарафанное радио, когда клиенты советуют компанию своим родственникам и друзьям, — лучшее свидетельство качества работы компании, — уверен Александр Воронин. — Boggat Finance Store работает уже восьмой год. Мы накопили существенный опыт, прекрасно разбираемся в отрасли и на 100% выполняем все обязательства перед нашими пайщиками, клиентами и партнерами. Компания имеет понятную, простую и прозрачную структуру. Этому, в том числе, способствует постоянно усиливающийся контроль со стороны Центробанка и других надзорных органов.

Как добавил Александр Воронин, компании, которые не способны выполнять все установленные законом требования, покидают рынок.

— Так, необходимо состоять в реестре ЦБ РФ, саморегулируемой организации (СРО), иметь все необходимые свидетельства о государственной регистрации, предусмотренные федеральным законом №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009 г. и федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г., — поясняет Александр Воронин. — Boggat Finance Store соответствует этим требованиям. Деятельность Боггат также контролируется Росфинмониторингом — не реже одного раза в квартал мы сдаем этому ведомству всю необходимую отчетность. Кроме того, наша компания имеет собственный резервный фонд для покрытия непредвиденных расходов любого характера и дополнительно страхует свои финансовые риски в ведущей страховой компании России — Орбита. Эта многоуровневая система обеспечения надежности и стабильности работы Боггат применима ко всем нашим продуктам.

Не бывает неразрешимых финансовых ситуаций, уверены в Boggat Finance Store. Особенно перед Новым годом. Вот только волшебники — мы сами и те люди, которые открывают для нас новые возможности.

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*19% годовых для юр.лиц, сумма займа свыше 100 т.р., срок 2 года; **На сумму договора сбережений от 10 тыс.р. срок 1 год под 13,50% годовых для физ.лиц; КПК «БОГГАТ», ИНН 3443112051, ОГРН 1113443008865 действительно для членов КПК, несущих субсидарную ответственность. Взносы: членский — 50 руб., паевой — 200 руб., вступительный — 50 руб. Член МСКК за № 402 от 04.10.2018

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