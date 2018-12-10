Землетрясение на Урале, Киркоров и «Ленинград»: поисковик раскрыл самые популярные запросы жителей Челябинска

Отличный срез общества сегодня дает статистика поисковиков. «Скажи мне что ты гуглишь, и я скажу, кто ты» — современный афоризм. Компания «Яндекс» подготовила исследование по итогам уходящего года и рассказала, что пользователи из Челябинской области спрашивали у поисковика чаще всего.

Отмена занятия в школах

Здесь все понятно. Всплеск запроса пришелся на январь, когда на Урал традиционно приходят крещенские морозы.

Землетрясение на Урале 5 сентября 2018 года

Никто не гадал, что старые Уральские горы вдруг решать показать характер. Дрожь земли, эпицентр которого пришелся на Катав-Ивановский район, докатился до Свердловской области и Башкирии. Толчки ощущались в Челябинске. «Комсомолка» подробно рассказывала про землетрясение.

Карантин в школах Челябинска и Магнитогорска

Наверное, это ленивые школьники сделали статистику этому запросу.

Мусорный кризис в Челябинске

Закрытие городской свалки спровоцировало зловонный коллапс. Практически во всех дворах города перестали вывозить мусор. Не то саботаж перевозчиков, не то просчет чиновников.

Концерт «Ленинграда»

Хайпожор Сергей Шнуров собрал ледовую арену «Трактор». Наш фотограф сделал крутой репортаж с того концерта, а корреспондент заметила на трибунах скучающих пенсионеров. Что они там делали — загадка.

Митинг против повышения пенсионного возраста

Мы побывали сразу на нескольких челябинских митингах. На один из пикетов пришла смерть с косой. Другой митинг закончился кровавой дракой.

Также в топ попали открытие бара, выставка про космос и запуск каршеринга в Челябинске.

ПРО КОГО СПРАШИВАЛИ

В топ поисковых запросов про личности вошли боец Хабиб Нурмагомедов, футболисты Дзюба, Акинфеев и Месси, фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева и эскортница Настя Рыбка. Из политиков спрашивали про Владимира Путина — пик пришелся на мартовские выборы. Также лидируют запросы про президента Хорватии Колинду Грабар-Китарович и кемеровского губернатора Амана Тулеева, который ушел в отставку после трагедии в «Зимней вишне».

— Из ушедших самый сильный отклик у жителей Челябинской области вызвали новости о смерти Иосифа Кобзона, Олега Табакова и Стивена Хокинга, — рассказали в «Яндексе».

ПРО ЧТО СПРАШИВАЛИ

Челябинцы живо интересуется новенькими смартфонами Huawei, Xiaomi, Apple. Удивительно, но среди мобильников, которые плотно оккупировали первые десять строчек, на седьмую позицию затесалась новая Lada Granta.

ЧТО СМОТРЕЛИ

Среди полного метра безусловным лидером стал спортивный блокбастер «Движение вверх». Все остальные места разобрала голливудская фантастика про супергероев. А следом идут спортивные драмы «Лед» и «Тренер».

Сериалы южноуральцы предпочитают исключительно отечественные. Самым кассовым запросом стал «Мажор». Следом идут «Домашний арест», «Полицейский с рублевки», «Молодежка» и «Ивановы-Ивановы».

А вот что говорят про телешоу:

— Любопытнее всего жителям Челябинской области было наблюдать за брачными шоу — первые две строчки в топе заняли передачи-близнецы «Замуж за Бузову» и «Холостяк» с Егором Кридом. Кроме того, в телесписке — песни, танцы, ток-шоу, передачи про радикальную трансформацию и целых две битвы экстрасенсов.

ЧТО СЛУШАЛИ

В 2018 старина Киркоров вернул себе былую славу. В ТОП-10 сразу три его композиции «Цвет настроения синий», «Цвет настроения черный» и «Ибица» с Николаем Басковым. Вторую строчку рейтинга заняли украинское трио Kazka и хит «Плакала». Третью строчку занял хип-хоп исполнитель MATRANG с грустной и глубокой песней «Медуза».

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