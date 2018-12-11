Ребенок потерялся в челябинском ТРК: что делать родителям
Макушка сына мелькает за стойками с рядами одежды. У одной из них я ищу ему красочную обновку. А мой парень, зажав в руке пятачок, норовит сбежать из отдела к ближайшему автомату, выдающему газировку.
Найти его в одиночку у трехлетнего мальчика шансы невелики. На просторах огромного ТРК даже взрослые могут заблудиться в два счета. И я в который раз кричу сынишке:
— Иди сюда!
Макушка вертится где-то рядом, а потом удаляется к выходу из отдела.
— Павлик! Где ты? — зову я в очередной раз. Но малыш не отвечает.
В панике я несусь к выходу из отдела. У турникетов стоит сонный охранник.
— Маленький мальчик не выходил?
— Нет, — уверенно отвечает охранник.
Я опять нарезаю круги по отделу и возвращаюсь к сотруднику ЧОП.
— Ну, я не знаю... Может, и выходил, — признается он. — Сходите что ли к администратору…
С администратором ничуть не легче.
— Девушка, потерялся трехлетний мальчик! В синей курточке, шапки нет.
— Внимание! Пропал мальчик десяти лет, в синей шапке, — передает она всем постам.
Я начинаю терять надежду…
Что делать, если ребенок потерялся в челябинском ТРК или другом людном месте
К счастью, закончилось все хорошо. Я поймала охранника с рацией у эскалатора и обратилась к нему напрямую. Он взял фото ребенка, «показал» меня в видеокамеру своим коллегам, сидящим в комнате видеонаблюдения. Они подняли запись, на которой мы с сыном входим в отдел с одеждой, и проследили, куда ребенок из него убежал. Через полчаса неизвестности Павлика привели к стойке администратора. Найти его в одиночку в лабиринте торгового города я, конечно бы, не смогла.
Предположу, в такой ситуации сегодня может оказаться каждый. В канун Нового года в торговых комплексах столпотворение. Да и на улице, в ледовых городках, в парках, скоро будет не легче. Потерять там ребенка рискует даже лучшая мама на свете. Как действовать в таком случае? Вот вам советы.
ПОЛИЦИЯ: СДЕЛАЙТЕ СВЕЖЕЕ ФОТО И ПОЛОЖИТЕ В КАРМАН ЗАПИСКУ
1. При потере ребенка сразу же обращайтесь:
— в администрацию ТРК, парка, ледового городка,
— а также в полицию по номеру «112».
Администрация организует экстренный поиск, наряд полиции приедет ей на подмогу.
2. Чтобы ребенок не потерялся:
— сделайте свежее фото ребенка в зимней одежде, это поможет полиции и охране ТРК быстрее вычислить его в толпе;
— выучите с ребенком его имя, адрес и номер телефона родителей; маленьким положите в карман записку с номером вашего сотового;
— используйте гаджеты-маячки, помогающие проследить, где находится ваш ребенок.
ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД «ЛИЗА АЛЕРТ»: ИЩУТ ВЗРОСЛЫЕ, А РЕБЕНОК СТОИТ НА МЕСТЕ
1. Заранее научите ребенка: если ты потерялся, не двигайся — стой на месте! Ищешь не ты — ищут тебя! За помощью обращайся не к первому встречному, а к людям в форме — к полицейскому или к охране.
2. Если ребенок пропал, первым делом позвоните дежурному по номеру экстренных служб «112» (на место отправят наряд полиции), а также на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» или «Легион Спас» — их операторы помогут справиться с паникой.
Горячая линия «Легион СПАС» в Челябинске: 2-777-911
Горячая линия «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52
3. Когда ребенок нашелся, не забудьте сообщить об этом полиции и поисковикам.
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