2018-12-10T13:29:58+03:00
Общество

В Челябинске стартует отраслевое обучение для строителей

Проект предназначен для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет
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13 декабря стартует курс «Ты — предприниматель. СТРОИТЕЛЬСТВО». Проект пройдет в рамках отраслевого обучения федеральной программы. Он предназначен для молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, которые мечтают открыть бизнес в сфере строительства.

Отраслевое обучение в рамках федеральной программы «Ты — предприниматель» проводится в Челябинске уже четвертый год. Это уникальный курс, в рамках которого уже опытные и успешные бизнесмены становятся менторами для начинающих предпринимателей. Цель обучения — помочь молодым людям открыть свой строительный бизнес.

Двухнедельный интенсив включает в себя мастер-классы и тренинги, которые позволят участникам проверить свою идею на прочность или усовершенствовать уже имеющийся бизнес. Слушатели узнают о взаимодействии с государственными структурами, о том, как создавать стабильный спрос на товары и услуги строительного назначения, об управлении и подборе персонала, а также о проектной документации, ведении учета, маркетинге и продвижении, построении склада и хранении товара, а также о работе с поставщиками и ньюансах договорных отношений.

Участники вместе со спикерами и экспертами программы пройдут увлекательный путь от идеи до бизнеса. После обучения они смогут анализировать и генерировать покупательский поток, создать личный бренд, охватить большую часть рынка.Завершится курс презентацией бизнес-проектов.

Спикерами и наставниками проекта выступают топовые предприниматели региона.

Обязательна регистрация. Оставить заявку можно на сайте откройдело.рф или по телефону +7 (351) 776-21-24.

Федеральную программу «Ты — предприниматель» на Южном Урале реализует МФЦ «Территория Бизнеса» при поддержке губернатора и правительства Челябинской области.

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