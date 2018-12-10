2018-12-11T07:27:18+03:00
Общество

Уникальный выпуск «Комсомольской правды» к 100-летию Александра Солженицына

Размышления эпохи: «Как нам обустроить Россию».Исторический репринт брошюры, напечатанной в «Комсомолке» в 1990 году
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Писатель Александр Солженицын в 1994 году. Фото Сергея Метелицы /ИТАР-ТАСС/Писатель Александр Солженицын в 1994 году. Фото Сергея Метелицы /ИТАР-ТАСС/
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Не пропустите! 12 декабря, в день столетия писателя и публициста, нобелевского лауреата Александра Солженицына, газета «Комсомольская правда» повторит издание его знаменитой статьи — «Как нам обустроить Россию».

Мы напечатали ее в «КП» в сентябре 1990-го. До крушения СССР оставалось больше года.

Но Солженицын уже уверенно предсказал и распад Советской Империи, и раздрай национальных республик, и дальнейшие русские катастрофы. И предложил пути — как из этой разрухи выйти.

Что удивительно: статья «Как нам обустроить Россию» сегодня, по сути, послание нам из другого века, из другой страны. Но читается, будто все происходит сейчас, здесь. И многие советы Солженицына, оставшиеся не услышанными властью и народом 28 лет назад, сегодня кажутся пронзительно современными.

Есть такие статьи и книги, которые, как бакены, отмечают фарватер эпохи, остаются в семьях на долгие годы, хранятся, как раритеты.

Эта статья Солженицына — из таких.

Как «Комсомолка» в девяностые еще печатный орган ЦК ВЛКСМ, опубликовала эту брошюру главного диссидента СССР, как рукопись переправили нам из США, где жил тогда Солженицын — отдельная история. Мы о ней тоже расскажем.

Но главное — вы почувствуете нерв и надрыв той эпохи.А уж какие выводы из статьи делать — решать вам.

В среду, 12 декабря, во всех киосках Челябинска и Челябинской области спрашивайте «Комсомольскую правду» с брошюрой Солженицына «Как нам обустроить Россию».

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