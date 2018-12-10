Вторая неделя смога: из-за выбросов челябинцы жалуются на кашель и тошноту

Мы задыхаемся со 2 декабря. Сначала были объявлены неблагоприятные метеоусловия первой степени опасности. Для челябинцев, живущих более половины года в смоге, этот режим — конфетки. Но три дня назад коричневый дым заволок небосвод настолько, что в Гидрометцентре повысили класс опасности, объявив неблагоприятные метеоусловия второго класса. Самый тяжелый, когда объявляется режим ЧС — третий класс.

СМОГ ОТМЕНИЛ РАССВЕТ

Ситуация усугубляется безветрием: в штиль не рассеиваются ядовитые выбросы с промышленных предприятий. А они, как известно, расположены в непосредственной близости от жилой застройки.

Рассвет в понедельник, 10 декабря, в городе отменился. Солнце скрылось в пелене дымной мглы. Соцсети полны апокалиптичных фото, снятых во всех концах города.

А это - парк Алое поле. Впору снимать фильм ужасов про мертвый город.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СВАЛКА «ДАЕТ ОГНЯ»

Горит закрытая для рекультивации городская свалка. Сейчас на мусорном кургане три очага тления. Об этом корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» сообщили в Управлении обеспечения безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска. Дымящие участки пересыпают грунтом, но толку пока нет.

Кстати, в год челябинская свалка отравляет атмосферу 63 тыс. тонн выбросов. На нее приходится 90% выбросов ядовитого формальдегида (109 из 116 тонн, каждый год). Кажется, противогаз для челябинцев и вправду - лучший подарок на Новый Год.

Напомним, в ноябре в Челябинск приезжал министр экологии РФ Дмитрий Кобылкин. Он был шокирован выбросами городской свалки.

ХОТЬ ПОМИРАЙ

Горожане жалуются на тяжелые головные боли, першение и кашель, плохой сон и повышенную температуру. Тяжело приходится страдающим бронхиальной астмой: их мучает удушливый кашель и спазмы.

— Пик выбросов промпредприятий приходится на глубокую ночь: два часа, полтретьего ночи. В это время город накрывает удушливой волной гари, я обязательно просыпаюсь, если форточка открыта, — рассказала челябинка Наталья Саунтер.

Горожане обрывают телефоны служб немедленного реагирования, звонят в Москву.

— Только что, в очередной раз, позвонила в МЧС России на телефон доверия 8(495) 400-99-99 по вопросу ужасных выбросов. Оператор на том конце провода был участлив. Он сообщил мне про массовые звонки из Челябинска и посоветовал обращаться не только к ним, но еще и в администрацию президента, потому что на его взгляд, нужны радикальные меры для спасения ситуации. Он предоставил мне телефоны администрации президента, по которым также нужно оставить обращение: (495) 625-35-81, 8-800-200-23-16, — говорит жительница города Ксения Протасевич.

КСТАТИ

Куда еще можно сообщить о смоге?

В Управление Роспотребнадзора: 8−800−100−26−73.

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