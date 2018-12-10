Почему Челябинская область возглавила ТОП самых коррумпированных регионов

Челябинская область попала в негативную информповестку Следственного комитета. В СК рассказали, что Южный Урал впереди России всей по числу коррупционных дел — 639 за уходящий год. Это много. Речь идет о взятках, растратах и мошенничестве должностных лиц.

Для сравнения, вторую строчку занимает Татарстан с отставанием от нас на 200 дел. А в 2017-м мы также были в лидерах — 608 уголовных дел.

Но действительно ли это негативный флер? Если рассмотреть ситуацию с другой стороны, то новость можно трактовать так: это не у нас коррупции много, это силовики с ней хорошо борются.

В правоохранительных органах комментировать статистику не стали.

— Что от нас хотите услышать? Расследования идут, приговоры выносят. А то, что коррупционеров много, так это из области философских размышлений. Нам про такое говорить не положено, — отрезал в неофициальном разговоре источник в силовых структурах.

Ситуацию мы попросили прокомментировать челябинского политолога Андрея Лаврова:

— Мне не нравится, когда наши силовики уделяют излишнее внимание ловле подростков, которые по дурости делали наркозакладки. Коррупция наносит куда больший вред стране. Поэтому обилие коррупционных дел меня радует.

Почему именно в Челябинской области их так много?

— Думаю, можно говорить об исторических корнях. В период губернаторства Михаила Юревича было жесткое противостояние властей и органов. Силовые структуры ничего никогда не забывают, они очень злопамятны. Поэтому особое внимание к коррупции связано с этим. К тому же, думаю, есть договоренность с высшим руководством области: курс на уменьшение коррупционеров, — рассуждает Андрей Лавров.

Михаил Юревич потерял власть практически пять лет назад. Громкие уголовные дела с его командой действительно были и есть, но не сотни!

— Еще один фактор — грядущий саммит ШОС. Посмотрите, какие деньги выделяют на экологию, на рекультивацию свалки. Государству надо их контролировать. Чтобы чиновники боялись и не разворовывали, — продолжает политолог.

САМЫЕ ГРОМКИЕ КОРРУПЦИОННЫЕ ДЕЛА В 2018 ГОДУ

Вот короткий дайджест новостей о коррупции только за последние полгода.

В Челябинске продолжается суд над экс-главой администрации города Сергеем Давыдовым. Правда, не так давно ему смягчили уголовную статью.

Сразу два градоначальника Миасса под следствием. Геннадия Васькова обвиняют в покупке здания садика по завышенной цене. Его предшественника Станислава Третьякова обвиняют в получении взятки.

В Троицке под подозрением в коррупции сразу трое чиновников.

Завершился суд по делу вице-губернатора Николая Сандакова. Его отправили в колонию. Правда, он обжалует приговор в областном суде.

Бывший сенатор Константин Цыбко не смог обжаловать приговор в виде девяти лет колонии.

Громкая история произошла с бывшим начальником иммиграционного контроля. Полицейский брал взятки практически десять лет.

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