Время скоростей: школе конькобежного спорта в Челябинске исполнилось 50 лет

Непобедимая и легендарная. Это о шестикратной олимпийской чемпионке по конькобежному спорту, нашей землячке Лидии Павловне Скобликовой. В 1964 году на Олимпиаде в Инсбруке Скобликова легко обошла соперников, выиграв «золото» на всех дистанциях — 500, 1000, 1500 и 3000 метров. Никогда более в истории олимпийского движения не было таких результатов. «Уральской молнией» прозвали тогда обаятельную блондинку со стальной волей. Лидия Павловна и сегодня такая — смешливая, энергичная, простая в общении.

В Челябинске спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту носит имя Лидии Скобликовой. Нынешний год для школы юбилейный — она отмечает полувековой юбилей.

«КРАСИВЫЙ ВИД СПОРТА»

Где могут собраться герои праздника, выпускники школы, прославленные мастера, воспитанники и тренеры? Конечно на льду! На льду арены «Уральская молния», названной в часть Лидии Павловны. И сама Скобликова, королева льда всех времен и народов, прибыла на праздник.

Самые сердечные слова героям праздника произнес губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

— От всей души поздравляю вас с юбилеем спортивной Школы олимпийского резерва по конькобежному спорту. Слово «Школа» здесь — с большой буквы. Дело не только в стенах и стадионах. За полвека сложилась именно южноуральская школа по этому красивому скоростному виду спорта. Возникла плеяда выдающихся спортсменов, которые работают в разных регионах, передают свое мастерство молодому поколению. Уверен, в историю Олимпийских игр и чемпионатов мира будут вписаны новые южноуральские имена, — сказал глава региона. — Сегодня Челябинская область готова принимать турниры самого высокого уровня. Нашу конькобежную школу знают и уважают. У нас созданы все необходимые условия для полноценных тренировок. А главное — у каждого из вас есть воля к победе, есть крепкий уральский спортивный характер.

КОМПЛЕКС ПО ШОРТ-ТРЕКУ — ВТОРОЕ ЗВЕНО ПОДГОТОВКИ ЧЕМПИОНОВ

А принимать спортивные состязания Челябинская область и вправду может. Во-первых, опыт солидный уже есть в организации и чемпионатов митра, и всероссийских первенств. Во-вторых, у региона богатая спортивная инфраструктура. По распоряжению губернатора Бориса Дубровского на Южном Урале реконструируются и строятся объекты для занятий и физкультурой, и профессиональным спортом.

Так, в 2019 году по соседству с ледовой ареной «Уральская молния» для конькобежцев откроется новый спортивный комплекс по шорт-треку.

Новый объект составит с ледовым дворцом единый комплекс. Благодаря его появлению «Уральская молния» станет уникальным для России спортивным сооружением. По мнению специалистов, появление такого центра поможет челябинской школе конькобежного спорта оставаться одной из лучших в стране.

Проект по строительству регионального центра по шорт-треку, презентованный губернатором Челябинской области Борисом Дубровским в Министерстве спорта России в 2015 году, получил поддержку федеральных властей.

По решению Бориса Дубровского из областного бюджета на строительство нового комплекса направлено 240 млн руб., из федерального бюджета — 160 млн руб.

ЖДЕМ ОЛИМПИЙСКОГО ЧЕМПИОНА!

Лидия Скобликова благодарна властям за внимание к ее любимой «конькобежке:

— Это наш общий праздник. И наших юных учеников, и тренеров, и всех спортсменов, которые в течение 50 лет защищали честь города, области и страны. Надеюсь, в ближайшем будущем мы будем чествовать здесь олимпийского чемпиона, выращенного в нашей школе.

СПРАВКА «КП»

Школа по конькобежному спорту открылась в Челябинске в 1968 году. В 1974 г. ей был присвоен статус школы «Олимпийского резерва».

С той поры воспитанники школы стабильно пополняют ряды членов сборной команды страны.

Сейчас спортивная школа — сильнейшая в стране. Здесь подготовлено три заслуженных мастера спорта, 20 мастеров спорта международного класса, 121 мастер спорта.

Сейчас 15 атлетов входят в состав сборной России.