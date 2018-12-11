2018-12-11T09:34:09+03:00
Общество

Красивые и востребованные: пенсионеры Челябинска изучают макияж и тайм-менеджмент

В области стартовал проект для пожилых людей «Новые возможности»
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Вовлечь пожилых людей в добровольческую деятельность и мотивировать их на внутренние и внешние изменения — в поселке Новосинеглазовский Челябинской области стартовал проект «Новые возможности» при поддержке гранта «ОМК-Партнерство» завода «Трубодеталь».

— Чтобы полюбить других, нужно научиться любить себя, — говорит руководитель проекта Татьяна Кузнецова. — Все начинается с внешнего преобразования и работы с имиджмейкером. На занятиях пожилые люди изучают моду и стиль, прически и секреты правильного макияжа.

Вторым важным направлением стала работа с психологом арт-терапевтом. На занятиях участники рассказывали через рисунок, как они понимают добровольчество, помощь, разбирали, как работать со стрессами. Заключительным этапом стали занятия по социальному проектированию, где пожилые люди познакомились с понятиями тайм-менеджмента, фандрайзинга, а также научились писать грантовые заявки. Сейчас участницы реализуют свои проекты: «Кинотерапия», «Финансовая грамотность» и другие.

Дополнительную информацию по данному и другим проектам для пожилых можно узнать в организации «Солнечный день» по телефону:+7 (900) 077 78 01.

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