2018-12-11T09:34:09+03:00
Общество

В МГТУ им. Г.И. Носова прошел первый Всероссийский конкурс аэромеханических решений

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В опорном университете МГТУ им. Г.И. Носова прошел первый Всероссийский интеллектуальный конкурс аэромеханических решений отрасли AeroNet «ИКАР». Конкурс был организован МГТУ им. Г.И. Носова при поддержке Министерства образования и науки Челябинской области и собрал 70 участников от 16 лет из 10 городов — от Магнитогорска до Москвы.

Программа первого дня конкурса прошла в форме глубокого образовательного интенсива. Обучающие лекции «Механические решения в БПЛА» и «Программные решения в БПЛА» от профессионалов Владимира Москвина и Анны Дудник продолжались для ребят почти весь день до позднего вечера. Во второй день участникам предстояло пройти отборочный тур, а именно — решить тест, состоящий из 25 вопросов на тему аэроконструирования. Десять лучших участников, которые показали наиболее высокий результат, прошли в финал.

«О конкурсе «ИКАР» я узнал не так давно, я учусь в политехническом колледже на специальности «автоматизация», и мне всегда нравились темы, связанные с электроникой. Узнал много нового о летательных аппаратах, квадрокоптерах и способах их программирования и программного обеспечения», — рассказал Павел Перков, участник из Магнитогорска. — «До этого конкурса я даже не представлял, насколько обширна область применения квадрокоптеров в наши дни. Например, представители сельскохозяйственных учебных заведений предлагали использовать квадрокоптер в целях ухода за редкими видами растений или охраны стада коров. Квадрокоптер может стать поистине незаменимым помощником во многих сферах, если его правильно сконструировать», — добавил молодой человек.

На финальном этапе во Дворце спорта МГТУ им. Г.И. Носова участникам предстояло, поделившись на команды по два человека, сконструировать квадрокоптер. На задание было отведено два часа. Суть работы состояла в поиске программного решения для конкретного полета квадрокоптера: чтобы аппарат, задержавшись в воздухе в одной точке, при воздействии на него физических смесителей, мог вернуться в эту точку. Этот основной критерий и определял качество управления и связи аэроприбора с пультом. По итогам конкурса были выбраны три лучших решения. На первом месте оказалось лучшее решение от участников Валентина Казанцева и Данила Утямишева. Второе место заняли Сергей Морозов и Алена Нелюбина, и третье — Дмитрий Бирюков и Александр Коломыченко, они также отлично справились с решением.

«Участники прекрасно справились с задачей и оправдали наши ожидания — нам удалось заинтересовать студентов, многие заинтересовались студенческим научным обществом и работой с оборудованием, многим захотелось обучаться. Очень порадовали инициативные, хорошо подготовленные заинтересованные ребята. Мы выбрали три лучших работы, соответствующих требованиям от компании «Copter Express», входящей в ассоциацию AeroNet. Ребята, занявшие первое место, выполнили требования идеально, второе и третье место немного допустили погрешности во времени сборки, но тоже отлично справились с задачей», — прокомментировал Игорь Ложкин, руководитель Студенческого научного общества МГТУ им. Г.И. Носова.

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