2018-12-11T13:59:27+03:00
Общество

Южноуральское Минэкологии организовало внеплановые рейды по предприятиям Челябинска

На улицах города работают передвижные лаборатории, анализирующие изменения состава воздуха
Ольга АНТОНОВА
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Министр экологии Сергей Лихачев вышел в рейд в Калининском и Курчатовском районах. Фото: mineco174.ruМинистр экологии Сергей Лихачев вышел в рейд в Калининском и Курчатовском районах. Фото: mineco174.ru
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Челябинский гидрометцентр продлевает режим неблагоприятных метеоусловий в области до 12 декабря. Министерством экологии Челябинской области организованы внеплановые рейды по предприятиям областного центра. Министр экологии Сергей Лихачев с подчиненными вышел в рейды на предприятия Калининского и Курчатовского районов.

— Круглосуточно мы проверяем предприятия, находящиеся в ведении регионального государственного экологического надзора: организации малого и среднего бизнеса, — сказал министр экологии.

Лихачев отметил, что в городской черте появились несанкционированные пункты приема металлолома. Там сжигают отходы деятельности: зафиксированы горящие остовы автомобилей, сданные в утиль бочки из-под моторного масла .На эти запахи жалуются жители Калининского и Курчатовского районов, — подчеркнул Лихачев.

Передвижные лаборатории Министерства экологии ведут замеры в ежедневном режиме. Напомним, что в нынешнем году министерство по распоряжению губернатора Бориса Дубровского приобрело вторую мобильную лабораторию. На ее покупку и оснащение газоаналитическим оборудованием выделено 19,5 млн руб из областного бюджета.

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