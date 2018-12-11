2018-12-11T13:59:27+03:00
Общество

Новый нацпроект. Борис Дубровский и Вадим Живулин обсудили пути поддержки предпринимательства

Губернатор провел встречу с заместителем министра экономического развития РФ
Ольга АНТОНОВА
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- Фото: gubernator74.ru- Фото: gubernator74.ru
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Представители минэкономразвития и минсельхоза РФ прибыли в Челябинск для участия во Всероссийской конференции по поддержке малого и среднего бизнеса. С 10 по 12 декабря она проходила в Челябинске. В резиденции губернатора состоялась встреча Бориса Дубровского с руководителями федеральных министерств.

— На фоне снижения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в ряде регионов, в Челябинской области фиксируется годовой прирост в 4,5 тыс субъектов. В сфере малого бизнеса создано 390 тыс рабочих мест: треть от трудоспособного населения области. Скоро мы обеспечим оптимальное соотношение малого и крупного бизнеса (50/50) в экономике области, — подчеркнул Дубровский.

Дубровский подчеркнул, что поддержка малого бизнеса в регионе — приоритетная задача региональных властей. Предпринимателям нужны кредиты с минимальной процентной ставкой. Нужно максимально упростить механизмы уплаты налогов и перечисления средств в социальные фонды. Больше вопросов нужно передавать на саморегулирование и местный уровень.

По словам замминистра экономического развития РФ Вадима Живулина, на встрече с губернатором обсуждался разработанный минэкономразвития РФ нацпроект по развитию предпринимательства. Нацпроект увелиси число занятых в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек к 2024 г. Сейчас в этом секторе задействовано 19,2 млн человек.

— Мы с коллегами по министерству посмотрели МФЦ «Территория бизнеса». Центр произвел очень приятные впечатления: хорошее место, масса инструментов поддержки, видим, что работа здесь идет не на словах, а на деле. И в этом смысле рекомендуем многие регионам этот опыт изучать, брать его на вооружение, — отметил Живулин.

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