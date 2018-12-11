2018-12-11T13:59:27+03:00
Общество

Новый нацпроект. Борис Дубровский и Вадим Живулин обсудили пути поддержки предпринимательства

Губернатор провел встречу с заместителем министра экономического развития РФ
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
- Фото: gubernator74.ru- Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Представители минэкономразвития и минсельхоза РФ прибыли в Челябинск для участия во Всероссийской конференции по поддержке малого и среднего бизнеса. С 10 по 12 декабря она проходила в Челябинске. В резиденции губернатора состоялась встреча Бориса Дубровского с руководителями федеральных министерств.

— На фоне снижения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в ряде регионов, в Челябинской области фиксируется годовой прирост в 4,5 тыс субъектов. В сфере малого бизнеса создано 390 тыс рабочих мест: треть от трудоспособного населения области. Скоро мы обеспечим оптимальное соотношение малого и крупного бизнеса (50/50) в экономике области, — подчеркнул Дубровский.

Дубровский подчеркнул, что поддержка малого бизнеса в регионе — приоритетная задача региональных властей. Предпринимателям нужны кредиты с минимальной процентной ставкой. Нужно максимально упростить механизмы уплаты налогов и перечисления средств в социальные фонды. Больше вопросов нужно передавать на саморегулирование и местный уровень.

По словам замминистра экономического развития РФ Вадима Живулина, на встрече с губернатором обсуждался разработанный минэкономразвития РФ нацпроект по развитию предпринимательства. Нацпроект увелиси число занятых в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек к 2024 г. Сейчас в этом секторе задействовано 19,2 млн человек.

— Мы с коллегами по министерству посмотрели МФЦ «Территория бизнеса». Центр произвел очень приятные впечатления: хорошее место, масса инструментов поддержки, видим, что работа здесь идет не на словах, а на деле. И в этом смысле рекомендуем многие регионам этот опыт изучать, брать его на вооружение, — отметил Живулин.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Фронин: В ЦК о публикации не знали!
Накануне 100 летия Александра Солженицына бывший главный редактор «КП» , сегодня - главный редактор «Российской газеты», рассказал, как в 1990 году в «Комсомолке» тиражом 22 млн экземпляров смогла выйти брошюра «Как нам обустроить Россию»
Сергей Степашин: Разве Солженицын предатель Родины? Ведь он батареей командовал на фронте, боевые ордена заслужил
Это заявление экс-премьер России сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» накануне 100-летия со дня рождения знаменитого русского писателя [видео]
Новости 24
Центр развития туризма наградил победителей фестиваля «Урал, я люблю тебя!»
Национальные и региональные бизнес-проекты обсудили на выездной сессии ПМЭФ в Челябинске
Губернатор Борис Дубровский лидирует в рейтинге наиболее влиятельных политиков в Челябинской области в ноябре
Рецидивиста вычислили сразу после преступления по особой примете
«Подарим Новый год детям»: губернатор дал старт традиционной новогодней акции
Пенсионерка попала под трамвай в Челябинске
В Челябинске обнаружили нелегальный источник выбросов в атмосферу
Прокуратура требует возбудить уголовное дело после истории со школьницей на «Мерседесе», сбившей полицейского
Национальный парк «Таганай» победил во Всероссийском волонтерском конкурсе заповедников
Лжеминерша из Челябинска получила реальный срок
Прокуратура указала чиновникам на нерасторопность в борьбе с незаконной рекламой
Для дзюдоиста, устроившего смертельное ДТП в Челябинске, запросили три года колонии
В Челябинской области иномарка врезалась в бензовоз
В Челябинской области проходят «уроки цифры»
СК возбудил уголовное дело из-за истории с челябинскими туристами, застрявшими в Китае
Гости саммитов будут передвигаться по Челябинску на особом транспорте
На Южном Урале начальник службы судебных приставов прикарманил деньги должников
Южноуралец получил в подарок семиместный автомобиль, приютив бродягу