Ветераны из Челябинска вальсировали на Балу Победителей в Москве

Гостями Бала Победы стали 400 ветеранов Великой Отечественной войны из России, Армении, Азербайджана, Республики Беларусь, Украины, Грузии, Молдавии, Кыргызстана, Казахстана, Таджикистана и стран Балтии. Во встрече ветеранов участвовали ветераны из Челябинска.

Бал приурочен ко Дню воинской славы — годовщине начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву. В этом году он посвящен памятным датам, связанным с блокадой Ленинграда: 76-летию прорыва и 75-летию ее полного снятия.

Кстати, в Челябинской области по распоряжению губернатора Бориса Дубровского действует несколько программ по поддержке ветеранов. Так, сохраняется скидка на проезд на электричках и местном общественном транспорте для пенсионеров-садоводов, отдельным категориям ветеранов ВОв, гарантируется единовременная выплата на текущий и капитальный ремонт жилья, а для ветеранов труда и военной службы. Расходы областного бюджета на перечисленные меры социальной защиты превысят 5 млрд руб.