Студенты-инвалиды из Челябинска победили на всероссийском конкурсе в Ростове

В Ростове-на-Дону завершился Всероссийский сетевой конкурс проектов «Профессиональное завтра» с участием студентов с инвалидностью. Делегация сети Ресурсного учебно-методического центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ Челябинского государственного университета была одной из самых многочисленных. Ее представляли студенты из ЧелГУ, ЮУрГУ, УрГПУ и УрГЭУ.

Испытания проходили в два этапа по пяти направлениям: эссе «Почему я ценный и полезный работник: 10 аргументов»; проект «Профессиональный старт-ап молодежи»; исследовательская работа по проблемам профориентации и трудоустройства молодежи с инвалидностью; «Мое полезное изобретение» для обеспечения независимого образа жизни инвалидам; Социальная реклама о проблеме трудоустройства.

В очный тур из 300 заявок со всей России эксперты отобрали 141 работу, включая коллективные и индивидуальные проекты. В очном туре можно было принять участие, в том числе дистанционно.

По итогам турнира второе место в номинации «Старт-ап» заняла студентка ЧелГУ Наталия Казакова с бизнес-проектом «Детский развивающий центр для детей с ограниченными возможностями здоровья», который участница представила как социальное предпринимательство.

Третьей в номинации «Социальная реклама» стала Анастасия Кобелева из Уральского государственного педагогического университета. Ее видеоролик «Мечтай и действуй!» был посвящен теме выбора профессии: герои сюжета делятся своими детскими мечтами и рассуждают о причинах, которые заставили отказаться от своих желаний. Основная мысль ролика: правильно сделанный выбор в пользу любимого дела мотивирует к постоянному развитию и самосовершенствованию.

Студенты Челябинского госуниверситета Анастасия Бургард-Супрун, Ксения Ларина и Маргарита Хайруллина также получили диплом третьей степени за совместный проект в направлении «Социальная реклама».

В социальном ролике конкурсантки рассказали историю Павла Уланова, который преодолевал одно испытание за другим, переживал отказ за отказом, побывал в 50 разных местах, прежде чем смог получить заветную должность. Девушки убеждены, что такие реальные истории успеха сделают ищущих работу ближе друг к другу и подарят им уверенность в том, что трудностей при получении должности бояться не нужно.

Особым вниманием был отмечена работа студентки ЧелГУ Александры Кокаревой, презентовавшей себя как ценного и полезного будущего работника с видением собственного дальнейшего профессионального развития и трудоустройства.