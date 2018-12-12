2018-12-12T11:50:46+03:00
Общество

Жители Южного Урала смогут контролировать расходы по коммунальным платежам

Сделать это можно с помощью мобильного приложения
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Компания «Интерсвязь» в рамках своего ключевого проекта «Умный город Челябинск» готовит к выпуску обновление мобильного приложения, которое поможет жителям лучше контролировать расходы по коммунальным платежам.

Реализуя масштабный проект «Умный город Челябинск», компания «Интерсвязь» активно развивает одноименное мобильное приложение (18+), которым пользуется уже более миллиона человек. Сервис является одним из самых популярных на Урале и позволяет: управлять электричеством в доме на расстоянии, открывать собственный подъезд и обращаться в ЖЭК со смартфона, находить место для парковки, смотреть актуальную обстановку на дорогах города, записываться ко врачу и многое другое. Важно, что эти услуги доступны, абсолютно бесплатны и делают жизнь горожан комфортной и безопасной. По статистике самыми популярными разделами приложения являются «Теледомофоны» и «Система город». Разработчики стараются в первую очередь улучшить наиболее востребованные функции. Именно поэтому в ближайшем обновлении добавятся следующие полезные возможности: голосовые команды для открытия подъездной двери с Apple Watch и статистика коммунальных начислений.

Первая функция позволяет задать абсолютно любую голосовую команду и связать ее с услугой «Теледомофон». То есть пользователь сможет открывать дверь в подъезд, произнеся ключевую фразу в микрофон часов. Это обновление особенно актуально в холодное время года, когда снимать перчатки и лазить в сумку неудобно. Кроме того, новую функцию давно ждали автолюбители, которые с приложения открывают шлагбаум или ворота гаража.

Вторая функция расширит раздел «Системы город» и даст доступ к статистике начислений за коммунальные услуги за предыдущий период через мобильное приложение «Интерсвязь». Такое нововведение позволит каждому пользователю следить за своими расходами и контролировать количество средств, уходящих на оплату услуг ЖКХ. Вся статистика отображается в виде удобного графика и таблицы.

— На прошлой неделе в Министерстве строительства Российской Федерации была представлена концепция стандарта «Умный город», которая также включает в себя раздел «Умное ЖКХ», а жители Челябинска уже сейчас пользуются этими новинками. Мы продолжаемся придерживаться стратегии «Твой шаг в будущее» и наши разработчики, компетенции которых признаны на международному уровне, продолжают трудиться на благо жителей региона, — подчеркнул генеральный директор компании «Интерсвязь» Эдуард Калинин.

Новости компаний.

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