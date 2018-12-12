«Подарим Новый год детям»: губернатор дал старт доброй акции

Традиционно к акции «Подарим Новый год детям» присоединяются муниципалитеты, промышленные предприятия, общественные и благотворительные организации. Совсем скоро региональное министерство социальных отношений начнет отправку новогоднего груза во все муниципалитеты.

В ХОРОВОДЕ — ШЕСТЬ ТЫСЯЧ РЕБЯТИШЕК

— Чудеса всегда происходят с теми, кто верит в добро, помогает друзьям, хорошо учится и узнает новое. Учитесь! Трудитесь! Смело идите к своим мечтам! Мы, взрослые, вам обязательно в этом поможем, — обратился губернатор Челябинской области Борис Дубровский в своем видеообращении к юным южноуральцам.

Конечно, главное новогоднее событие — это губернаторские елки.

От имени главы региона праздник детишкам организуют в Челябинске 21 декабря в Государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. В Магнитогорске и Златоусте — 24 декабря.

Детей ожидают хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой вокруг елки, сказочное представление, подготовленное артистами областных театров, подарки. На губернаторские елки приглашены шесть тысяч школьников до 15 лет. С 7 по 14 января в десяти городах Челябинской области пройдут рождественские елки. На них побывают почти две тысячи ребят.

Подарок — каждому ребенку.

В МОСКВУ! В МОСКВУ!

Помимо губернаторских елок юные южноуральцы, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в организациях для детей-сирот, отправятся в Москву. Дети увидят празднично украшенную столицу. 27 школьников из Бредов, Карталов, Кизила, Усть-Катава, Южноуральска и Чебаркульского района ждут 25 декабря на грандиозном празднике в московском Ледовом дворце. Здесь для школьникам представят ледовое шоу «Аленький цветочек». Поездка подарит незабываемые впечатления, ведь детей еще организуют экскурсию по столице России и посещение современного океанариума на ВДНХ.

Также 96 юных южноуральцев отправятся в Москву в Государственный Кремлевский Дворец на главную новогоднюю елку страны. На главном новогоднем дереве страны огни зажгутся 26 декабря. Делегация Челябинской области — это дети от 8 до 13 лет: отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети из социально незащищенных семей, опекаемых и приемных детей.

КСТАТИ

Пример воплощения посыла губернатора включаться в большую благотворительную работу — это проект «Необыкновенные елки». Автор проекта — общественная организация молодежи с инвалидностью «Наше место». Праздник пройдет в шестой раз, его гостями станут шесть тысяч человек: семьи, воспитывающие «особых» детей и молодежь с инвалидностью.

«Необыкновенные елки» обосновались в ледовой арене «Трактор». Сотни волонтеров — артистов, танцоров, мастеров прикладного творчества, декораторов, студентов — объединяются, чтобы подарить праздник «особенным» детям.

Каждого маленького «особого» гостя «Необыкновенных елок» ждет сладкий подарок с игрушкой. Деньги на них перечислили челябинские компании и меценаты.