2018-12-13T07:25:42+03:00
Общество

Челябинск и Минск свяжет прямой авиарейс

В резиденции губернатора Бориса Дубровского подписан план мероприятий о сотрудничестве между регионом и Республикой Беларусь
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Со стороны Челябинской области документ подписал заместитель губернатора Сергей Сушков.Со стороны Челябинской области документ подписал заместитель губернатора Сергей Сушков.
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Минск — очень красивый город. В столице союзного государства есть, по крайней мере, три десятка топовых достопримечательностей, которые обязательно нужно посетить. Например, исторический центр белорусской столицы сохранил в своем облике черты XII века.

У челябинцев может появиться возможность побывать в Минске, попутешествовать по зеленой и очень аккуратной Беларуси.

Во время официального визита делегации Республики Беларусь в Челябинскую область в резиденции губернатора Бориса Дубровского подписан план мероприятий о совместном сотрудничестве в разных сферах.

Например, стороны договорились проработать вопрос об организации прямого регулярного воздушного сообщения по маршруту Челябинск — Минск — Челябинск.

К слову, прямой рейс между миллионным Челябинском и столицей соседнего государства логичен, ведь после строительства челябинского аэропорта наша воздушная гавань получит третью категорию ИКАО. Аэропорт сможет принимать любые самолеты в любую погоду. Такая категория есть только у аэропортов Москвы и Петербурга.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский:

— Между Челябинской областью и Республикой Беларусь давно налажены дружеские, братские отношения. Мы сотрудничаем в самых разных сферах — промышленной, культурной. Считаю, что потенциал нашего взаимодействия огромный, мы можем во многом друг другу помочь, и план совместных мероприятий до 2021 года будет содействовать сотрудничеству между республикой и Челябинской областью. Наша задача, как представителей исполнительной власти, — создать самые благоприятные условия для людей, для бизнеса.

ВПЕЧАТЛИЛ ПАТРИОТИЗМ

Гостей из соседнего государства впечатлил потенциал Челябинской области — промышленный, культурный, туристический.

— Мы посетили предприятие компании «Русские электрические двигатели», нас впечатли не только производственные мощности, но и ваши люди, их лица, их вера в будущее России и искренний патриотизм. Республика Беларусь была, есть и будет ближайшим партнером России. Мы рады работать сообща, вместе решать экономические задачи. Тем более что сегодня предоставляются новые возможности, в том числе в развитии кооперации. Мы готовы рассматривать вопрос о создании совместных производств, — сказал министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович.

СОБИРАТЬ ПРИЦЕПЫ

В Челябинск из Беларуси прибыли представители крупнейших компаний страны, руководители ведущих машиностроительных предприятий: ОАО «Гомсельмаш», ОАО «МАЗ», ОАО «Могилевлифтмаш». Они посетили челябинские предприятия, побывали в Златоусте и Миассе. Партнеров из союзного государства интересует, например, проект по сборке прицепной техники ОАО «Гомсельмаш» на базе челябинского предприятия ООО «Челябагроснаб». Есть перспективы сотрудничества машиностроительной индустрии Челябинской области с предприятиями группы компаний ОАО «Могилевлифтмаш».

ЦИФРА

Соглашение о сотрудничестве между нашим регионом и Беларусью было подписано 18 лет назад. За девять месяцев нынешнего года товарооборот между Челябинской областью и Беларусью составил 255,2 млн долларов США, увеличившись на 24,6%.

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