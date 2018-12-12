2018-12-13T07:25:42+03:00
Общество

В Челябинске шаурма может победить газетные киоски

Пресса никогда не будет рентабельней булки с мясом
Андрей СОКОЛОВ
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Неужели пирожки заменят пищу духовную?Неужели пирожки заменят пищу духовную?
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117 ларьков сети «Роспечать» расположены на гостевых маршрутах Челябинска. Вместе с ларьками шаурмы, что стоят вдоль дорог, в прошлом году они получили предписания о сносе киосков по окончании срока аренды.

Отныне получить земельный участок под торговую точку можно только по итогам торгов. Значит, придется участвовать в конкурсе, а потом еще покупать новые киоски.

Но это — верная смерть для сети «Роспечать», ведь цена каждого ларька — полтора миллиона рублей! Значит, победят рентабельные шаурмячники. А кто будет продавать газеты?

Газетным киоскам предложили подвинуться — уйти в соседние дворы и переулки. Но кто пойдет во двор за газетой?

Газета — это самое доступное СМИ и должна продаваться на видном месте. По этому поводу существует даже указ Правительства РФ, в котором четко указано количество газетных киосков на душу населения. Челябинск в этом плане далеко не в лидерах.

Сейчас разнокалиберные остановки заменяются на торгово-остановочные комплексы (ТОКи). В челябинской «Роспечати» готовы улучшать облик своих киосков. Но заменить разом все на ТОКи — задача абсолютно нереальная.

Киоски «Роспечати» — это не только продажа прессы, но еще и место подписки. Это удобно: забрать газету в киоске у дома. Перекинуть подписчиков на отделения почты — значит, потерять их. Все мы знаем, что разносить по ящикам газеты день в день почта не успевает. Накопит за недельку и доставит все стопочкой. А кому нужны «просроченные» газеты?

Прежний глава города Евгений Тефтелев обещал создать рабочую группу, которая примет точечное решение по киоскам. Решения пока нет. Но очевидно, что менять прессу на шаурму — это признать торжество живота над интеллектом.

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