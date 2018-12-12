2018-12-12T18:58:35+03:00
Общество

Ведущая «Дома-2» помогла бедному отцу из Челябинска купить квартиру, чтобы забрать дочь из приюта

За сутки неравнодушные накидали на карту мужчины денег
Андрей АБРАМОВ
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Алексей каждый день навещает дочь.Алексей каждый день навещает дочь.Фото: кадр с видео
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Это очень трогательная и слезливая история. Житель Челябинска Алексей вынужден был отдать свою трехлетнюю дочку Иду в дом ребенка. Мать лишили родительских прав. Из-за сложных отношений в семье челябинец не был записан в документах как отец девочки. К тому же, его квартира находится в ветхом двухэтажном бараке.

Вскоре Иде исполнится четыре года, и из дома ребенка ее заберут в интернат. Алексей сдаваться не собирался и начал собирать документы. В первую очередь установил отцовство. Попутно стал налаживать жизнь и устроился разнорабочим в тот самый дом ребенка. Худо-бедно платили 15 тысяч рублей. Зато можно было каждый день видеть Иду.

Чиновники соцзащиты и руководство дома ребенка Алексея характеризуют положительно. Видят, что мужик старается.

— Покупает ей сладости, игрушки. Гуляет с ней, ездит на мероприятия, — рассказывают в детдоме.

Но жилищный вопрос так и остался в подвешенном состоянии. А без его решения и сам Алексей понимал, что Иде будет лучше в теплом приюте.

О ситуации рассказали журналисты интернет-издания «ТОК». Ролик перепостила себе Ксения Бородина — актриса и ведущая шоу «Дом-2». Также светская дива выложила номер банковской карты Алексея для всех желающих помочь. И чудо свершилось!

borodyliaborodylia
История про челябинскую семью
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— Буквально вчера я говорила с Алексеем по телефону, благодаря моим и вашим усилиям мы собрали нужную сумму. Теперь у них будет своя квартира. Я вынуждена написать, что тоже помогала финансово, хоть я это ненавижу, потому что мне было просто противно читать, как люди упрекают за посты о помощи, — написала ведущая у себя в «Инстаграме».

Бородина не уточнила, сколько именно денег перевели на карту Алексею. При этом среди подписчиков нашлись те, кто высказал неодобрение постом Ксении, дескать истории про сбор средств бедным уже достали, а Бородина могла бы и помочь молча. Ведущая ответила хлестко:

— Это не ваше дело, как нам распоряжаться деньгами. Эти посты с криком о помощи не для вас, а для людей! Потом поймёте, в чем разница, обязательно поймете. А пока кликайте тупость на других страницах, а мы будем помогать и, к сожалению, оправдываться за добрые дела, — закончила Бородина.

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