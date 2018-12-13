2018-12-13T11:19:15+03:00
Общество

Челябинская область станет пилотной площадкой федерального уровня

В Москве одобрили предложение губернатора Бориса Дубровского по переходу на квотирование выбросов промпредприятий
Ольга АНТОНОВА
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Впервые предложения главы региона о квотировании выбросов прозвучали на заседании Госсовета при президенте РФ по экологии в декабре 2016 года.

Через шесть месяцев, в мае 2017 года, Дубровский подтвердил: Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия введения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу и регулирования экологической ситуации в целом.

Федеральный центр инициативу губернатора одобрил. В Москве, на заседании оргкомитета по подготовке к международным форумам ШОС и БРИКС, заместитель председателя оргкомитета, советник помощника президента РФ Антон Кобяков отметил, что одним из важнейших вопросов подготовки Челябинска является комплексное улучшение экологической ситуации

— Полагаю необходимым определить Челябинскую область в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Уверен, что комплексные меры и консолидированные усилия федеральных контрольно-надзорных органов, региональных и местных властей позволят в ближайшей перспективе значительно улучшить качество окружающей среды в регионе.

Еще в преддверии саммитов в Челябинске грядет рекультивация закрытой городской свалки, очистка русла реки Миасс и благоустройство городской набережной.

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