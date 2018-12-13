2018-12-14T15:28:48+03:00
Общество

Челябинская область станет пилотной площадкой федерального уровня

В Москве одобрили предложение губернатора Бориса Дубровского по переходу на квотирование выбросов промпредприятий
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Впервые предложения главы региона о квотировании выбросов прозвучали на заседании Госсовета при президенте РФ по экологии в декабре 2016 года.

Через шесть месяцев, в мае 2017 года, Дубровский подтвердил: Челябинская область готова стать пилотной территорией и взять на себя полномочия введения сводных расчетов квотирования выбросов в атмосферу и регулирования экологической ситуации в целом.

Федеральный центр инициативу губернатора одобрил. В Москве, на заседании оргкомитета по подготовке к международным форумам ШОС и БРИКС, заместитель председателя оргкомитета, советник помощника президента РФ Антон Кобяков отметил, что одним из важнейших вопросов подготовки Челябинска является комплексное улучшение экологической ситуации

— Полагаю необходимым определить Челябинскую область в качестве экспериментального региона по вопросам квотирования выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. Уверен, что комплексные меры и консолидированные усилия федеральных контрольно-надзорных органов, региональных и местных властей позволят в ближайшей перспективе значительно улучшить качество окружающей среды в регионе.

Еще в преддверии саммитов в Челябинске грядет рекультивация закрытой городской свалки, очистка русла реки Миасс и благоустройство городской набережной.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Обращение к Владимиру Путину - наш последний шанс: президента попросили помочь мальчику, страдающему онкологическим заболеванием
Вопрос президенту на пресс-конференции озвучил журналист из Владивостока, которому написали жители Иркутской области в соцсетях [фото, аудио]
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
Жительница Челябинска родила дочку-богатыршу весом почти 6кг
В Челябинске задержали водителя маршуртки, лишенного водительских прав
Похищенный с мемориала в Копейске колокол сдали на металлолом
Спортсмену на BMW X6 из Челябинска, который устроил аварию на Комарова, вынесли приговор
В Челябинске поздравили экс-игрока «Трактора» Николая Макарова с 70-летием матчем ветеранов
Три победы подряд позволили «Трактору» подняться в зону розыгрыша плей-офф
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Tele2 дарит терабайт трафика покупателям 4G-смартфонов Samsung
Общественники Челябинска добились ремонта подземного перехода в центре
В Челябинской области мужчина пришел в кафе с гранатой
Девушка из Челябинска может стать лучшей танцовщицей страны
В Челябинской области водитель без прав устроил смертельную аварию
В Челябинске задержали высокопоставленного полицейского
Жительница Челябинской области украла из магазина 20 палок колбасы