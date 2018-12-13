2018-12-13T13:07:11+03:00
Общество

Более 80% школьников в Челябинской области будут учиться только в первую смену

По поручению губернатора Бориса Дубровского в регионе продолжается строительство школ и детсадов
Ольга АНТОНОВА
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Челябинская область переживает бум строительства школ.Фото: архив "КП".Челябинская область переживает бум строительства школ.Фото: архив "КП".
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Семь школ и четыре детских сада появится в Челябинской области в 2019 году. Губернатор Борис Дубровский решает задачу, поставленную президентом России: перевести максимальное количество учеников в первую смену и ликвидировать очереди в детские сады. Кроме того, в следующем году начнется строительство еще одной школы.

Новые школы Челябинской области — это 7100 мест для учеников 1-11 классов. Потому в первую смену будут учиться не менее 82% детей.

Уходящий год тоже стал временем больших «детских строек»: на возведение пяти школ в Челябинске и Магнитогорске областной бюджет направил 2,6 миллиарда рублей. Закончено строительство школы в п. Есаульский на 500 детей. Вот-вот откроется школа в Чебаркульском районе, в п. Сарафаново.

По поручению губернатора школы региона капитально ремонтируются. На эти важные задачи для 17 общеобразовательных учреждений бюджет направил 57,4 млн руб.

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