Авария с инспектором ГИБДД, которого сбила 15-летняя школьница на «Мерседесе», попала на видео

С событий той ночи в Челябинске прошел почти месяц, но заговорили о нем только на днях. Девятиклассница вместе с другом взяла покататься Mercedes бабушки. Во время гонок по ночному городу они протаранили другое авто, а затем сбили инспектора ДПС. За ними началась погоня, которая завершилась, только когда иномарка вписалась в дорожный знак. Подростки попытались сбежать, но их задержали. Видео со служебных регистраторов сотрудников ГИБДД обнародовал Следственный комитет.

Истории никто не узнал бы, если бы не аноним, который рассказал об этих фактах в соцсетях. Сгустил немного краски, сказав, например, что сбили двух инспекторов, а не одного. Но в остальном оказался прав: руководство пыталось скрыть травмы сотрудника. После шума в интернете отдел собственной безопасности полиции провел срочное расследование. Начальник, который укрывал аварию, отстранен от работы.

К истории подключилась прокуратура. Они усмотрели в поступке начальника превышение и использование должностных полномочий — две уголовные статье. Материалы передали в Следственный комитет.

— Проводится доследственная проверка. Будут установлены все обстоятельства, в том числе дана уголовно-правовая оценка действиям сотрудников полиции, не зафиксировавшим данное происшествие в установленном законом порядке, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

А что школьница? Известно, что девочка на учете в ПДН. Ее родителям выписали штраф за то, что ребенок был пьян. А вот отвечать перед законом ей не придется: не достигла возраста уголовной ответственности.

Остается непонятным, почему руководитель ДПС решил скрыть аварию. Аноним предполагал, что отец той самой школьницы — влиятельный чиновник. Однако оказалось, что он простой бизнесмен, который занимается сельским хозяйством.

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