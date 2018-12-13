2018-12-13T12:43:00+03:00
Общество

Челябинцы увидят фрак Евгения Онегина и шубу царя

В фойе театра оперы и балета открывается галерея театрального костюма
Ольга АНТОНОВА
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Галерея костюма разместилась на третьем этаже академического театра оперы и балета.Галерея костюма разместилась на третьем этаже академического театра оперы и балета.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В четверг, 13 декабря, в стране стартует Год театра, объявленный президентом России. В этот день, в фойе театра оперы и балета им. Глинки, откроется выставка театрального костюма.

Платье Мюзетты, фрак Евгения Онегина, плащ короля Сигизмунда, балетная пачка Коломбины — зрители рассмотрят все подробности кроя и пошива тридцати костюмов со спектаклей, которые в разные годы шли на челябинской сцене.

— Для галереи все костюмы были отреставрированы, — отметила заслуженный работник культуры России, художник-декоратор Римма Кириллова. — Например, шубу Хованского с постановки 1979 года «Хованщина» мы украсили мехом и изготовили к ней головной убор.

В галерее есть и старинный царский костюм. Более двадцати лет назад он был оставлен в дар Большим театром челябинским художникам-декораторам и служил образцом росписи тканей.

Запомните, что галерея костюмов разместится в фойе третьего этажа и станет первым этапом в создании большого музея театра.

Кстати, за 4 последних года финансирование культуры в Челябинской области выросло в три раза: с 1 млрд 158 млн в 2014 году до 3 млрд 513 млн в нынешнем году.

Благодаря вниманию губернатора Бориса Дубровского к важной сфере на новые театральные постановки в нынешнем году направлена рекордная сумма — 50 млн руб. Это в три раза больше, чем в 2017 г.

Южноуральские театры в этом году подготовили 35 премьер. Это тоже своеобразный рекорд. Только академический театр оперы и балета им. Глинки порадовал поклонников шестью премьерными постановками

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