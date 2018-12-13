На компанию «Уралсервис» пытаются «повесить» долги и сделать виновником в ситуации с неплатежами за ЖКХ

«Комсомолка» недавно рассказывала об абсурдной ситуации, которая сложидась в Еманжелинске. В городе с почти 30-тысячным населением то и дело возникали перебои с теплоснабжением и горячим водоснабжением. Тепло не исчезало просто так. Газоснабжающие организации перекрывали котельным «кислород», а те, в свою очередь, просто физически не могли подавать тепло в многоквартирные дома, в частный сектор, на предприятия, в организации…

Находят крайних

Крайних, как это нередко случается, нашли быстро, особо не разбираясь в создавшейся ситуации. Речь шла о якобы накопившихся долгах теплоснабжающей организации ООО «Уралсервис». Фигурировали и цифры — более 100 млн рублей ресурсоснабжающим предприятиям — компаниям «НОВАТЭК» и «Газпром» (позже последняя сняла свои претензии). Кстати, после судебных разбирательств и иные цифры задолженности не подтвердились.

Сотрудники компании участвуют во всех городских мероприятиях.

Ранее руководители и специалисты компании «Уралсервис» отмечали, что задолженность населения за теплоснабжение и горячую воду составляет более 90 миллионов рублей и эти долги не уменьшаются, а, напротив, накапливаются. Прибавьте к этому долги иных потребителей — предприятий, организаций, различных учреждений. Одна из главных причин лежит на поверхности: снижение платежеспособности населения. Проблем добавляет и факт, связанный с особенностями коммунальных платежей в Еманжелинском городском округе. Здесь такие выплаты населения растянуты на 12 месяцев. То есть могу платить сегодня, а могу и повременить — год-то длинный. Ситуация противоположная стандартной — той, что есть, к примеру, в крупных городах, где приборы учета и сама система позволяют проводить оплату куда оперативнее, по факту потребления.

Также сообщалось (в том числе и в других СМИ), что более 110 млн рублей в виде прямых потерь компании «Уралсервис» находится в Едином тарифном органе, а не на счетах самой компании. Плюс, как уже было отмечено, более 90 млн рублей — задолженность населения.

— Если эти средства поступят нам, мы сразу рассчитаемся со всеми долгами, — рассказала тогда директор ООО «Уралсервис» Ольга Стадниченко.

Сотрудники компании участвуют во всех городских мероприятиях.

На переднем крае

Абсурдность этой истории в том, что компания «Уралсервис» работает в рамках договора о государственно-частном партнерстве. По этой схеме часть средств на ремонт и содержание выделяют предприятия, муниципалитет и основную — областной, бюджет. Однако на поверку оказывается, что «Уралсервис» фактически один тянет непростую коммунальную ношу. А в условиях неплатежей эта нагрузка тяжелым бременем перекладывается именно на поставщиков тепла и горячего водоснабжения.

Сегодня в компании «Уралсервис» около 200 сотрудников, которые работают в сфере обслуживания, эксплуатации и ремонта девяти котельных и теплосетей.

Кому, как не сотрудникам, которые трудятся на переднем крае, непосредственно на участках предприятия знать все особенности работы, трудности, проблемы. Вопросы, с которыми приходится сталкиваться едва ли не ежедневно.

Мы побывали в двух котельных, которые находятся на обслуживании компании «Уралсервис», и везде специалисты, как принято говорить, болели за свой участок, за свою работу, понимая, что от их труда, их отношения зависит стабильная обстановка с теплоснабжением городского поселения. И это несмотря на возникающие сложности.

— Ресурсоснабжающие организации, поставляющие газ, не видят неплательщиков — собственников жилья в многоквартирных домах, предприятий, организаций, учреждений, которые имеют долги по оплате тепла, горячего водоснабжения. Видят, к сожалению, только нас. Поэтому и спускают всех собак. Где нормальная логика? Где закон? Если бы у компании были средства, то ни о каких долгах не могло бы идти и речи. Все вопросы бы решились. А так приходится в судах, с томами документов доказывать свою невиновность. По сути, биться за правду. И одновременно работать с неплательщиками. Судебные приставы то и дело наведываются. Налоговая трясет. Как тут работать! Но мы выполняем свои обязательства перед населением, хотя и приходится работать фактически при нулевом бюджете. Мы должны выполнять обязательства перед жителями, и это главное.

Коллектив «Уралсервис» награжден десятками дипломов, грамот и благодарностей.

У нас много сотрудников со стажем, пенсионеров. Они мастера своего дела. Опытные специалисты. Мы не можем оставить город без тепла. Как и положено, летом проводим весь плановый объем работ по подготовке к отопительному сезону.

Но ремонтировать бесконечно невозможно, оборудование морально и физически устарело, не хватает мощностей. Какой вывод?

Строить новые котельные? Строительство только одной сегодня оценивается в сумму порядка 60 млн рублей. Конечно, у отдельно взятого предприятия таких денег нет. Здесь необходима поддержка в рамках именно государственно-частного партнерства. В этой связи необходима поддержка стороны местной и региональной администраций.

Показатель ответственности

— Поверьте, создается такое впечатление, что все действия против «Уралсервиса» — это какая-то спланированная акция. Это и налоговые, и судебные проверки. Да, были прошлогодние отключения горячей воды. Но они происходили не по нашей вине. Без поставок газа не будет и подогрева воды. «Ресурсники» просто приезжают, перекрывают трубу, пломбируют задвижку, и все — подача газа прекращается.

Тогда говорилось о том, что жители Еманжелинска исправно платят за услуги. Но это не так. Долги очень большие. Из каких средств мы должны оплачивать поставки газа? Конечно, проще всего спустить всех собак на структуры ЖКХ, найти крайнего. Это самое простое. А если разобраться? Если посмотреть, почему, к примеру, местные власти не подключились к решению долгового вопроса? Или им проще всего сидеть в кабинетах, на заседаниях или собраниях, перерезать ленточки? Кто будет работать? Вот так и получается: ты работаешь, пашешь, а в итоге еще и виноватым оказываешься!

Коллектив «Уралсервис» награжден десятками дипломов, грамот и благодарностей.

К слову, подача горячей воды, как только пошел газ, было сразу же восстановлено. Все у нас исправно работает, и это заслуга всего коллектива.

Вот с СМИ появилась информация о том, что муниципалитеты Челябинской области получат 600 млн рублей из бюджета для расчета с долгами за газ, а где они, год заканчивается?

Благо, что руководители «Уралсервиса», несмотря на многочисленные препоны, аресты счетов, изыскивают возможности для того, чтобы выплачивать заработную плату сотрудникам. Это показатель ответственности и заслуживает уважения.

Нужно отметить, что за последние два года предприятие вложило более 34 миллионов рублей собственных средств в ремонт и обслуживание котельных и тепловых сетей, и не только по концессии.

«Латать дыры» — это неправильно

— У нас часть котельных эксплуатируются с середины прошлого века, и реконструкция старых или строительство новых — это существенные капиталовложения. У предприятия нет таких сумм. Но приходится как-то выкручиваться. Хотя это ненормальная ситуация. Нет ничего хорошего в том, чтобы латать дыры до бесконечности. Особенно если речь идет о коммунальной сфере, — поясняет Константин Лаврентьев

Газ, как подчеркивает президент России Владимир Путин, — это самый распространенный, недорогой, экологически чистый, востребованный источник энергии. Но коммунальщики не застрахованы от кризиса неплатежей. Нужно решать вопрос совместно, а не перекладывать бремя ответственности на «стрелочников». Простите за такое сравнение, но это, к сожалению, так.

Действительно, тепло-, водоснабжение — это очень дорогие, технически сложные производственные сферы, и без совместных, государственно-частных партнерских проектов развивать это направление крайне сложно. Любой специалист коммунальной сферы с этим согласится.

Озабоченность работников вполне можно понять. Это почти то же самое, если бы у строителя не было бы под рукой мастерка, цемента, кирпичей, другого инструмента, материала. Но при этом с него бы спрашивали по всей строгости — давай, мол, возводи здание, сдавать объект нужно в срок. Не будешь работать, не сдашь — окажешься виновным. А ответы на вопросы, откуда взять деньги на инструмент, материалы, «вышестоящие органы» не волнуют. Более того, на тебя могут «наехать» и «наезжают» любые надзорные, фискальные органы — прокуратура, Следственный комитет и прочие. Ты виноват лишь в том, что работаешь на объекте. Пусть образно, но фактически так и получается.

В рабочем режиме

— Независимо от наших внутренних проблем, тепло и горячая вода исправно подается на объекты Еманжелинского городского округа, — говорит Ольга Стадниченко. — Слаженная работа всего коллектива, профессиональный подход к решению любых поставленных задача — это то, что отличает компанию «Уралсервис».

К слову, в офисе предприятия десятки грамот, благодарственных писем от различных учреждений, ведомств, от коллективов, работа которых партнерскими отношениями связана с «Уралсервисом».

Это детские сады, школы, дома культуры, детские приюты и интернаты. Руководители этих учреждений на страницах газет не раз делились своим мнением по поводу сотрудничества с этой компанией. Специалисты «Уралсервиса» всегда откликались и откликаются на просьбы и пожелания. Период подготовки к отопительному сезону, текущие ремонты и содержание тепловых сетей — все эти работы сотрудниками компании выполняются, как говорят, по одному телефонному звонку. Сами работники «Уралсервиса» подчеркивали, что живут они в одном городе и не могут отказать в помощи, особенно если дело касается поддержки объектов социальной сферы.

Дружно, слаженно, профессионально

— Нужно — значит нужно. Если не мы, специалисты, это сделаем, то и никто не сделает, не поможет. Пришел на работу — будь добр качественно выполнять все запланированное. Отсидеться, спрятаться — это, как говорят, не наш профиль.

Нужно подготовить системы к отопительному сезону — сделаем. Нужно обслуживать и эксплуатировать в зимний период, реагировать на аварийные ситуации, — не подведем. Мы живем и работаем в одном городе и не можем быть равнодушными. По-человечески не имеем права. У нас рабочий график фактически ненормированный, — говорит слесарь-ремонтник котельной № 40 Сергей Филоненко, стаж работы которого насчитывает почти четыре десятка лет. — Сегодня предприятие располагает двумя десятками единиц различной спецтехники. Пусть далеко не новая, но зато исправная, на ходу. Сейчас главное — разобраться с долгами, которые на нас вешают.

Работники «Уралсервиса» в нашем разговоре подчеркивали, что предприятие при необходимости предоставляет летом льготные путевки в лагеря отдыха для детей, внуков. Для сотрудников — базы отдыха. Всем коллективом участвуют в городских праздниках. Дружно отмечают профессиональный праздник — День работников коммунального хозяйства, всегда награждают отличившихся. Есть весомая поддержка для ветеранов предприятия. В компании разработана большая социальная программа, и она выполняется.

Вот такую бы позицию занять бы еще, к примеру, местной администрации. Не стоять в сторонке, а помогать. Да и судебным, налоговым органам, перед тем, как принимать решения, стоит досконально разобраться в ситуации, а не пользоваться полномочиями, административным ресурсом, «мечом правосудия».

Для справки: Компания «Уралсервис» номинировалась на конкурсе «Лучший работодатель Челябинской области», была отмечена в числе лучших налогоплательщиков. Два года назад вошла во всероссийский рейтинг «Национальный управленческий резерв». Предприятие имеет награду «Заслуженный руководитель», почетный знак «За управленческие заслуги», награждено медалью «Национальный знак качества «Выбор России» — за качественную постановку бухгалтерского учета и внутреннего контроля на предприятии. Имеет десятки дипломов, почетных грамот, благодарственных писем.

ЦИФРА

Более 22 километров — такова протяженность «ниток» теплотрасс, которые сегодня эксплуатируются в Еманжелинске.

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