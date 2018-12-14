Под Челябинском пожарных охрана свалки не пускала к огню

Челябинск ровно две недели задыхается от смога, а в ближайшем пригороде снова подпаляют мусорные кучи.

Вечером в четверг, 13 декабря, в небо над новым полигоном ТБО в Полетаево взметнулись оранжевые языки пламени. Загородный поселок заволокло дымом. Кострища увидел местный житель и сообщил о них депутату Полетаевского сельского поселения Юлий Кудашовой.

Юлия разослала в соцсетях его рассказ:

- В 19.00 я ехал домой, рядом с полигоном ТБО трасса была задымлена. Поскольку совсем недавно на полигоне уже жгли мусор, решил проверить. Обнаружил дым над полигоном, а костер – по соседству с ним на большой площадке. Вызвал пожарных и полицию.

Однако пожарных, по словам Юрия, на полигон не пустила охрана свалки. Огонь начали забрасывать землей два бульдозера, выдвинувшихся с полигона.

Приехала полиция, но и ее не пустили на площадку, поскольку там бульдозеры продолжали сбивать пламя.

Когда пожар был потушен, запустили пожарных и полицейских...

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