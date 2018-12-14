2018-12-14T07:46:35+03:00
Общество

Школьники-инвалиды из Шадринска выбрали свое будущее

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Центр по обучению инвалидов ЧелГУ помог определиться с профессией ученикам шадринской школы-интерната для детей с нарушениями зрения.

Более 60 старшеклассников из Шадринской специальной (коррекционной) школы-интерната № 12 стали участниками профориентационного мероприятия «Мое будущее начинается сегодня».

Организатор — Ресурсный учебно-методический центр по обучению инвалидов и лиц с ограниченными возможностям здоровья Челябинского государственного университета (РУМЦ ЧелГУ), в чьи задачи входит формирование эффективной системы профессиональной ориентации и социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью на Урале.

Профориентационный марафон развернулся сразу на трех площадках:

На лекции-тренинге «Как найти себя в профессиональной деятельности» преподаватель кафедры специальной и клинической психологии факультета психологии и педагогики Александра Рябинина провела блиц-опрос для определения интересов учащихся, попросила представить и описать свое рабочее место, затем вместе со школьниками разбирались, сможет ли специалист с ограничениями по зрению реализовать себя в той или иной профессии.

«Диагностика и сам выбор профессии воспитанников шадринской школы не тревожит. У большинства участников нашего марафона уже сформировано представление о будущем месте работы: они рассказали, как выглядит рабочее место, что входит в круг их обязанностей, — отметила Александра Рябинина. — Будущие абитуриенты боятся ошибиться в выборе направления обучения и разочароваться в процессе учебы. В этом случае мы больше работали с самооценкой ребят».

Возможности вовлечения в современное информационное пространство раскрыла заместитель декана математического факультета по довузовскому образованию Валерия Насыпова.

Закрепили полученные знания школьники в интеллектуальной игре «Как не потеряться в мире профессий», а также получили индивидуальные консультации психолога-профориентолога.

По итогам мероприятия все участники получили памятные подарки, а самые активные — ценные призы.

Подробные консультации абитуриенты с ОВЗ и инвалидностью могут получить по адресу: г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 129, кабинет А-26, а также по телефону

горячей линии (call-центр) +8(800) 302-71-55. Свои вопросы также можно задать по электронной почте: rumc@csu.ru.

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