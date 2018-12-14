2018-12-14T10:18:19+03:00
Общество

В Челябинске вручили награжу за неравнодушное сердце

Премией в сфере молодежной политики «Ювента» награждены 20 горожан
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Владимир Елистратов и лауреаты-2018Владимир Елистратов и лауреаты-2018
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В римской мифологии Ювента — это богиня Юности. А в Челябинске «Ювента» — это престижная премия, которая вручается ежегодно лидерам в сфере молодежной политики. Учредили награду в прошлом году, возродив тем самым традицию поощрения тех, кто занимается молодежью, ее насущными проблемами и делами.

АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ

Лауреаты премии получают вознаграждение в 20 тысяч рублей. В списке лучших двадцати в нынешнем году есть педагог-воспитатель института путей сообщения, студенты, председатель районной молодежной палаты, декан культорологического факультета, руководитель студенческого спортивного клуба. В списке есть волонтеры, пропагандирующие здоровый образ жизни, выступающие за профилактику наркомании и экстремизма. А также члены общественных организаций, осуществляющие социальную поддержку и защиту молодых людей, вовлекающие их в добровольческую и предпринимательскую деятельность. Кроме того, впервые награду в сфере молодежной политики получил ученик одиннадцатого класса, занимающийся наукой и отличившийся в российской научно-социальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее».

РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА

Конечно, отбирать лучших для конкурсной комиссии всегда нелегко: номинируются действительно талантливые педагоги, молодежные лидеры, волонтеры. Каким должен быть лауреат «Ювенты»? Сами награжденные перечисляют такие личностные качества, как активность, талант, самоотверженность, предприимчивость, оптимизм, задор, работоспособность и многое другое. И главное — доброта и неравнодушие. Отличительная черта неравнодушного — реальные дела. И не важно, одному человеку он помог или воспитал поколения. Главное, что он постоянно выкладывается на все сто.

В нынешнем году премию «Ювента» вручил исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов:

— Во второй раз в новейшей истории Челябинска мы награждаем престижной премией в сфере молодежной политики лучших. Церемония награждения открылась гимном России, и это абсолютно правильно, ведь молодежная политика — составная часть государственной политики. И, может быть, не самая последняя. Двадцать номинантов внесли достойный вклад в важное дело воспитания подрастающего поколения, помощи людям. Спасибо за горячие сердца.

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