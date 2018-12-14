Миллиард на уют: Губернатор утвердил проекты благоустройства-2019 для Челябинска

За властями — финансирование, за горожанами — решение, что нужно сделать в первую очередь: отремонтировать парк, высадить деревья, устроить сеть пешеходных дорожек.

— Я вижу, что такая практика уже реализуется, и мы должны ее развивать. Там, где проекты воплощены в жизнь, видим, какой популярностью эти общественные пространства пользуются, — подчеркнул Борис Дубровский.

На специальном совещании представили проекты благоустройства общественных пространств и дворов-2019.

Всего на будущий год на преображение Челябинска направят 913 млн руб. по нескольким программам. Например, по проекту «Формирование комфортной городской среды» город получит 431 млн руб. Еще 481,9 млн направят из областного бюджета на подготовку .к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

ЧТО ОТРЕМОНТИРУЮТ В 2019 ГОДУ

Калининский район: прогулочная зона на Университетской набережной.

Курчатовский район: сквер Красного Урала и 40-летия Победы. Ленинский район: строительные работы в парке «Плодушка».

Металлургический район: сквер «Юбилейный».

Советский район: пляж в переулке Дачный п. Смолино; стадион АМЗ; сквер им. Колющенко; сквер ДК «Бригантина»; пешеходную зону по ул. Красной.

Тракторозаводский район: детский парк им. Терешковой.

Центральный район: бульвар на пр. Ленина.

УБИРАЕМ ЛАРЬКИ

В начале декабря в конгресс-зале отеля «Рэдиссон Блу» прошло открытое обсуждение архитектурной концепции преображения центра города. Объемный труд представили лучшие архитекторы и градостроители страны. Большую работу экспертам поручил выполнить губернатор для подготовки Челябинска к саммитам ШОС и БРИКС. Воплощение идей в жизнь тоже на контроле главы региона.

— Пришла пора создать единый современный архитектурный облик города, — говорит Борис Дубровский.

Уже начался демонтаж незаконных киосков, вывесок и рекламы на гостевых маршрутах. Демонтировано уже 400 и предстоит убрать с улиц еще тысячу торговых точек.

Губернатор поручил решить вопрос по местам ярмарочной торговли. Все они должны отвечать современным стандартам дизайна.

Борис Дубровский подписал постановление, ужесточающее требования для получения разрешения на размещение торговых ларьков вдоль гостевых маршрутов.