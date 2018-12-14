Канадский легионер «Трактора» не успел попробовать шаурмы

После перерыва в чемпионате КХЛ трактористы вернулись на лед, начав подготовку к предновогодним матчам.

На тренировке разбились на звенья, каждое работало отдельно в защите и в нападении. А накануне прошли тестирование на функциональное состояние организма.

— Может, у кого-то накопилась усталость, беспокоят старые травмы. Это такой «техосморт», — комментирует защитник «Трактора» Артем Бородкин. — После трех дней отдыха мы хорошенько позанимались в зале. Сделали растяжку, разбудили мышцы.

И ХВАЛИТ, И РУГАЕТ

После тренировки несколько вопросов легионерам команды.

Уроженец канадского Торонто, экс-игрок клубов НХЛ, бронзовый призер зимней Олимпиады-2018 Кристиан Томас всего месяц с небольшим, как заключил контракт с «Трактором». Он впервые играет за российский клуб, и важно услышать его впечатления о городе, о команде.

— «Трактор» для меня — это замечательный опыт, да и в России играет немало хоккеистов, которых я знаю еще по выступлению в НХЛ. Сейчас мне важно помочь команде уверенно войти в восьмерку сильнейших клубов в Восточной конференции и сыграть в плей-офф Кубка Гагарина, — говорит Кристиан.

— Томас, что скажете о тренере Алексее Тертышном?

— О! Он отличный тренер. На скамейке во время игры, если кто-то совершает ошибку, то сразу об этом говорит. Поэтому нужно исправляться. Если сыграл хорошо, то не оставит без внимания.

— Вас поставили в первую пятерку не зря!

— На самом деле, я игрок второго плана. Для меня главное — помочь партнерам забивать голы. А если удается забросить самому, то это радость вдвойне.

— Вы успели заметить, что Челябинск — это хоккейный город?

— Я это увидел на первой же игре. Нас поддерживали очень мощно!

— Как обустроились, с кем из игроков подружились?

— До приезда в Челябинск я был неплохо знаком с американцем Райаном Стоа. Он помог мне освоиться. Да и ребята все доброжелательные. Многие сами были новичками в клубах. Знают, что в этом случае человеку нужна поддержка.

А живу недалеко от арены «Трактор». Здесь же — некоторые мои партнеры. По вечерам, бывает, встречаемся. Гуляем, ходим в кафе.

— Шаурму не заказываете?

— А что это?

— Мясо с овощами в лаваше…

— Нет, пока не пробовал (улыбается). Но спрошу у ребят, может это вкусно. Надо попробовать.

— А из нашей кухни что предпочитаете?

— Я не прихотливый человек. Ем все. В России меня ничто не удивило в плане кулинарии. Показалось, что все это я уже где-то ел.

— Борщ, пельмени?

— Названия блюд я не знаю. Еще есть время познакомиться поближе с русской кухней

Игроки «Трактора» настраиваются на предстоящие четыре выездных матча.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ВЕРНУТЬ ПОБЕДНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Самый результативный форвард «Трактора» Пол Щехура (9 голов) недавно вернулся в состав после травмы, которую он получил в конце октября в матче с «Северсталью». В гостевых матчах с омским «Авангардом» и новосибирской «Сибирью» принес «Трактору» победу в овертаймах. Как раз эти «спасительные» четыре победных очка и позволили черно-белым вплотную приблизиться к зоне плей-офф

— Игры в Омске и Новосибирске для меня самые яркие в этом сезоне. Забросить победные шайбы в дополнительное время — это здорово. Но это не моя победа, это командный успех. Нам нужно вернуть победное настроение прошлого сезона. У игроков, которые заменяют травмированных хоккеистов, есть шанс проявить себя, — отметил Щехура.

КСТАТИ

Во время паузы в чемпионате КХЛ игроки «Трактора» Рихард Гюнге, Александр Бергстрем и Марсель Шолохов навестили подшефных клуба — пациентов Областной детской клинической больницы.

Хоккеисты в больнице на встрече с маленькими пациентами.

Хоккеисты побывали в паллиативном отделении больницы. Игроки подарили детишкам телевизор, а одному из подростков принесли лекарства для восстановления после серьезного ДТП.

— Наших пациентов часто приглашают на матчи «Трактора», и это тоже подстегивает заниматься спортом и физкультурой, — рассказала заведующая паллиативным отделением ОДКБ Наталья Тарасова.

— Хорошая встреча получилась. У ребят глаза загорелись. Будут выздоравливать. Я в детстве тоже частенько приключения себе находил. Спасибо тренерам — наставили на правильный путь, — поделился Марсель Шолохов.

СПРАВКА «КП»

До конца регулярного чемпионата КХЛ «Трактору» осталось провести 27 игр. После 38 туров челябинцы занимают девятую строчку в Восточной конференции. У черно-белых равное количество очков с китайским клубом «Куньлунь», который идет на восьмом месте.

Ближайшие матчи

17 декабря. «Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Трактор»

19 декабря. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор»

21 декабря. «Ак Барс» (Казань) — «Трактор»

23 декабря. «Автомобилист» (Екатеринбург) — «Трактор»

Домашнюю серию из шести игр «медведи» начнут 26 декабря матчем с минским «Динамо» (19.00).