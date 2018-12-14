2018-12-14T11:52:49+03:00
Общество

Школьники Челябинска поделились мыслями об идеальной стране

Подведены итоги открытого конкурса сочинений «Россия — страна мечты»
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Владимир Елистратов и Светлана Портье награждают одну из победительниц — второклассницу Маргариту Габидуллину.Владимир Елистратов и Светлана Портье награждают одну из победительниц — второклассницу Маргариту Габидуллину.
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Третьеклассник гимназии № 49 Алексей Прокопов — очень серьезный молодой человек. Учится на круглые пятерки, не балуется, всегда помогает учительнице — раздать тетрадки, проветрить класс на переменке. К конкурсу сочинений «Россия — страна мечты» в честь 25-летия Конституции подошел очень ответственно. Решил написать о самом важном — об экологии.

— Я мечтаю, чтобы моя страна очистилась от свалок, была бы зеленой и яркой. Мне больно видеть, в каком состоянии сейчас находится экология. Нам нужны деревья, клумбы. Мы не должны мусорить, мы обязаны беречь окружающий мир. Сочинение я писал от души, целый урок, — говорит мальчик.

ДУМЫ ДОЛЖНЫ ПОКРЕПЛЯТЬСЯ ДЕЛАМИ

Учитель Алеши, Татьяна Сергеевна Бойко, учеником очень гордится:

— Конкурс сочинений «Россия — страна мечты» проводится в Челябинске во второй раз. В прошлом году мы сделали пробу пера, приняли участие, нам понравилось, потому ждали нынешнего события. Дети писали сочинение в классе, лучшие отправили на районный и городской конкурс. У Алеши первое место, и это большая победа моего ученика и его родителей.

Ученица 11-го класса школы № 84 Валерия Григорьева тоже победительница городского конкурса «Россия — страна мечты».

— Я писала сочинение, опираясь на русскую классическую литературу. В поэме Гоголя «Мертвые души» и романе Гончарова «Обломов» я искала ответа на вопрос, что нужно сделать, чтобы страна жила лучше. Для начала нужно не просто мечтать, а заняться реальными делами. Если лежать на печи, лгать, быть жестокосердным, ничего не изменится. Мой любимый период в истории России — XVIII — IX векf. Это время, максимально наполненное событиями. Во главе государства стояли великие правители. И эта эпоха меня очень вдохновляет.

«ВОЗЬМУ СОВЕТЫ НА ВООРУЖЕНИЕ»

Открытый конкурс сочинений «Россия — страна мечты» приурочен к Дню российской Конституции. Впервые он прошел в 2017 году в школах Тракторозаводского района. В нем участвовало 12 тысяч учеников. В этом году конкурс «шагнул» за пределы района и сочинения написали уже 20 тысяч детей.

Председатель Комитета по делам образования администрации Челябинска Светлана Портье подчеркнула, что в миллионном городе проводится много разнообразных интересных конкурсов, но «Россия — страна мечты» уникален тем, что в нем с удовольствием участвуют и первоклашки, и ученики выпускных классов.

— Мы рады, что конкурс есть и он превращается в хорошую патриотическую традицию. Сочинения проверяет независимая комиссия филологов. Профессионалы отмечают, что дети очень творчески подходят к написанию работ: пишут стихи, используют необыкновенные сравнительные обороты, размышляют, за что любят Родину и Россию. Здорово, когда в столь юном возрасте дети задумываются о будущем, — сказала Светлана Портье.

В церемонии награждения лучших авторов сочинений принял участие исполняющий обязанности главы города Владимир Елистратов:

— Я рад приветствовать финалистов конкурса. Спасибо за участие, за то, что делитесь своими мыслями, мечтами. Мечтать в юном возрасте это значит задумываться о будущем — своем, своей страны. Такие конкурсы помогают воспитывать патриотизм, ребята учатся небезразлично относиться к будущему страны? в котором им жить, — сказал Елистратов. И шутливо добавил: — Возьму-ка я ваши советы на вооружение тех, кто пишет взрослые законы.

Всего в финал конкурса вышли 107 школьников. Каждый из них получил благодарственное письмо, фирменную кружку и билеты в кино.

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