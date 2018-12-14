За два месяца поисков в Челябинске нашли лишь одного человека, имеющего в 32 года свои здоровые зубы

Два месяца усиленных поисков, осмотр и беседа с двумя тысячами горожан — и вот она, долгожданная находка. Среди всех участников проекта «#Яза32» нашелся лишь один, который в 32 года сохранил здоровыми свои 32 зуба. Точнее, 31. Но это тоже нонсенс.

Организаторы, волонтеры и герой проекта рассказали «Комсомолке», как сберечь родные зубы.

С чего все началось?

В октябре 2018 года сеть стоматологий «Белый Кит» совместно с волонтерами Южного Урала и Ассоциацией Молодых Стоматологов запустила волонтерский проект «#Яза32». Желая подчеркнуть важность профилактики в стоматологии, активисты искали среди челябинцев тех, у кого в 32 года сохранились свои 32 здоровых зуба. Параллельно с поисками инициаторы проекта проводили профилактические беседы и призывали рядовых горожан подписывать «Хартию Здоровья».

— Уже 12 лет мы осуществляем профилактические мероприятия среди пациентов, однако статистика до сих пор неутешительна. Существует такой показатель стоматологического здоровья — индекс КПУ (кариес — пломба — удаленный зуб). И в России он равен 6,4. Это значит, что у каждого взрослого россиянина порядка шести больных зубов. Для сравнения, в скандинавских странах этот показатель равен 1,2, хотя еще в 70-е годы прошлого века он равнялся 7. Снизить данный показатель им удалось за счет массовой пропаганды профилактики среди населения, — говорит генеральный директор сети стоматологий «Белый кит» Егор Хребтов. — В октябре текущего года возникла идея привлечь волонтеров, чтобы реализовать наш проект — найти человека, у которого в 32 года сохранилось 32 зуба.

Как проходили поиски?

— Нашей задачей было вырвать человека из ежедневного потока его дел и хлопот, остановить его и рассказать о важности стоматологической профилактики, — рассказывает представитель Ассоциации Молодых Стоматологов; Артем Кашаков.

Горожанам задавали три простых вопроса:

— Вы ЗА ценность сохранения своих, родных, чистых и белых зубов?

— Вы ЗА осознанность и регулярность в вопросах ухода и гигиены зубов?

— Вы ЗА 32?

Также каждому респонденту волонтеры предлагали подписать Хартию Здоровья, которая означает осознанный подход к профилактике своего здоровья, в том числе и стоматологического. За время проекта свои подписи поставили более 7 000 челябинцев.

— Меня как студента-медика очень вдохновил данный проект. Ведь каждому из нас важно осознанно относиться к вопросам своего здоровья, вовремя диагностировать заболевания и лечить их на начальной стадии, а не в момент обострения, — говорит участник волонтерского движения «Волонтеры Южного Урала» — Гордей Власко. — Многие считают, что посещение стоматолога — недешевое удовольствие. Однако если запустить свои зубы и не заниматься профилактикой, то на лечение выйдет гораздо дороже.

Челябинцам предлагали пройти эксперимент: съесть зеленое яблоко. Многим фрукт оказался не по зубам — из-за проблем с деснами, кариеса или пульпита сделать это оказалось невозможным.

Из всех, кто участвовал в проекте, нашелся лишь один герой, который без труда справился с яблоком и продемонстрировал здоровые зубы. Хотя после осмотра стоматологи подтвердили наличие у него лишь 31 здорового зуба. Но для 32-летнего мужчины это просто отличный показатель.

Герой найден!

Евгению Кушнировичу 32 года. По его словам, мама с раннего детства приучила сына чистить зубы два раза в день и регулярно посещать стоматолога. Уже во взрослой жизни Евгений сознательно отказался от газированных напитков, налегая на овощи и фрукты. А еще наш герой никогда не курил и не употребляет алкоголь. Видимо, поэтому он не знает, что такое кариес и гордится своими здоровыми зубами.

Главный врач Челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева подчеркнула, что здоровье зубов во многом зависит от наследственности, но правильное питание и отсутствие вредных привычек также являются важными факторами.

— Здоровье ротовой полости влияет на качество жизни в целом. Осмотр стоматолога дважды в год, помогает выявить множество заболеваний, в том числе и онкологических, на самых ранних стадиях. От этого зависит и вид лечения, и его успешный исход, — добавляет Ольга Агеева.

Осознанная профилактика — ключ к здоровью

Организаторы акции надеются, что данный проект мотивирует многих челябинцев заняться здоровьем своих зубов. Это касается и посещения стоматолога, и ухода за зубами в домашних условиях.

Например, врачи-гигиенисты советуют пациентам не косметические зубные пасты, которые продаются в магазинах, а лечебные, которые способны решить проблему данного человека в настоящий момент.

— Стоматолог-терапевт лечит зубы, а врач-гигиенист работает над предотвращением проблем. Если у пациента кровоточат десны, то ему назначают конкретную пасту, решающую этот вопрос. Если повышена чувствительность зубов, то рекомендуются уже другие зубные пасты, — говорит специалист департамента науки и медицинских программ Челябинска Анна Порываева. — К примеру, пасты R.O.C.S., имеющие в своем составе растительные и минеральные компоненты, имеют широкую линейку средств для профилактики различных заболеваний зубов.

— Мы собрали 7 000 подписей в поддержку «Хартии здоровья», и это достойный результат, — резюмирует Егор Хребтов. — Ведь люди не нам, стоматологам, дают обещание, а самим себе. Пусть этот проект послужит опытом для вовлечения людей, чтобы наше общество добровольно и осознанно относиться к сохранению своих родных зубов.