2018-12-14T13:06:59+03:00
Общество

Инженеров для Челябинской области «вырастят» в кванториуме

Губернатор Борис Дубровский открыл в Челябинске современный центр детского технического творчества
Ольга АНТОНОВА
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Губернатор Борис Дубровский открыл кванториум в Челябинске.Губернатор Борис Дубровский открыл кванториум в Челябинске.
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В четверг, 13 декабря, в Челябинске открылся технопарк для детей и тинейджеров. По-модному он называется кванториумом. Но это не единственная премьера: второй открылся в Магнитогорске. Третий кванториум, где получат развитие информационные технологии, откроется в 2019 году в Миассе.

В Челябинске, в технопарке, «начиненном» самым современным оборудованием, побывал губернатор Борис Дубровский.

— Сегодня открываются два технопарка — в Челябинске и в Магнитогорске на базе ЮУрГУ и МГТУ. Уверен, проект будет востребован, — подчеркнул глава региона. — Идея детских технопарков имеет хороший фундамент в виде системы станций юных техников. Задача та же — готовить молодые кадры, знакомить с азами технического творчества и конструирования, прививать любовь к инженерным специальностям. Детский технопарк — самая эффективная инвестиция в человека.

В этом году челябинский технопарк будут посещать 800 детей возрастом от пяти до 18 лет, в магнитогорском — 450. Обучение в кванториуме бесплатное.

Современные технопарки готовят спецов по актуальным направлениям: от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования БПЛА.

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