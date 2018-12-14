2018-12-14T13:06:59+03:00
Общество

Инженеров для Челябинской области «вырастят» в кванториуме

Губернатор Борис Дубровский открыл в Челябинске современный центр детского технического творчества
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Губернатор Борис Дубровский открыл кванториум в Челябинске.Губернатор Борис Дубровский открыл кванториум в Челябинске.
Изменить размер текста:

В четверг, 13 декабря, в Челябинске открылся технопарк для детей и тинейджеров. По-модному он называется кванториумом. Но это не единственная премьера: второй открылся в Магнитогорске. Третий кванториум, где получат развитие информационные технологии, откроется в 2019 году в Миассе.

В Челябинске, в технопарке, «начиненном» самым современным оборудованием, побывал губернатор Борис Дубровский.

— Сегодня открываются два технопарка — в Челябинске и в Магнитогорске на базе ЮУрГУ и МГТУ. Уверен, проект будет востребован, — подчеркнул глава региона. — Идея детских технопарков имеет хороший фундамент в виде системы станций юных техников. Задача та же — готовить молодые кадры, знакомить с азами технического творчества и конструирования, прививать любовь к инженерным специальностям. Детский технопарк — самая эффективная инвестиция в человека.

В этом году челябинский технопарк будут посещать 800 детей возрастом от пяти до 18 лет, в магнитогорском — 450. Обучение в кванториуме бесплатное.

Современные технопарки готовят спецов по актуальным направлениям: от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования БПЛА.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
На компанию «Уралсервис» пытаются «повесить» долги и сделать виновником в ситуации с неплатежами за ЖКХ
Сотрудники еманжелинского предприятия «Уралсервис» стараются создать уют в МКД большей части города, исправно отапливают город, но при этом становятся крайними в ситуации с задолженностью плательщиков за услуги ЖКХ. Разбираемся в ситуации
Новости 24
Челябинский тигр Жорик хочет жениться
На Южном Урале почтальонов заставили носить шипы
Число сирот в Челябинской области снизилось вполовину
Мошенники из Питера обманывают жителей Челябинска, прикрываясь корочками «Горгаза»
Житель Челябинской области продает автомобиль Ольги Бузовой за 5 млн рублей
В Челябинской области стартовал Год театра
В Магнитогорске будут судить за взятку экс-главу управления ПФР
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
На новой лыжной трассе в Копейске откроют зимний сезон 15 декабря
Художник из Челябинска изобразил символ ХК «Трактор» монстром, который защищает арену и свой миллиард
Убийце егеря в Челябинской области вынесли приговор
Уникальный альбом о Сталине могут приобрести жители Челябинска
После разморозки импортного продукта семья чуть было не осталась без ужина в Магнитогорске
Под Челябинском нашли место, где рождается наш удушливый смог
Жители Челябинской области сфотографировали медузу в маршрутке
В Челябинске снова рубят деревья
На Южном Урале осел тысячный переселенец
На северо-западе Челябинска поймали маршрутчика-наркомана
Челябинский областной суд огласил приговор убийце егеря
В Челябинской области поймали 19-летнюю фальшивомонетчицу
В Кыштыме настоящее «вплетут» в прошлое
Челябинск станет событийной столицей России
Деньги — в дело. Более 500 миллионов получат предприниматели на Южном Урале
Крупный пожар в многоэтажке Челябинска попал на видео
Челябинцев ждет праздник пельменей
Площадь вместо пустыря: в Карабаше преобразится центр города
25 пожарных тушили горящий торговый комплекс в Челябинске этой ночью
Банк УРАЛСИБ занял 2 место за лучшую аналитику по рынку облигаций в рамках премии Cbonds Awards — 2018
Туроператору «Жемчужная река», забывшему челябинских туристов в Китае, запретили привлекать новых клиентов