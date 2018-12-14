Жителей Челябинска призывают спасти собак, находящихся под угрозой усыпления

Зоозащитники бьют тревогу — 1 января закрывается единственный ветприемник в городе при «ГорЭкоЦентре». В нем сейчас больше сотни животных, и что с ними будет после закрытия — неизвестно. Причем отлов собак продолжается, а значит, количество обреченных бродяг вырастет.

«ПРЕКРАТИТЕ ОТЛОВ»

В начале декабря активисты Общественной палаты Челябинской области обратились к врио главы города Владимиру Елистратову с требованием приостановить отлов собак, кроме агрессивных и больных бешенством, и сосредоточиться на пристройстве тех, что уже находятся в приемнике. И попросили решить, что будет с теми, кто останется после его закрытия, не усыпляя и не выбрасывая их на улицу.

— Контракт на отлов бездомных животных у МУП «ГорЭкоЦентр» заканчивается 27 декабря. Сейчас у них находятся около 150 взрослых собак и щенков. У предприятия есть годовой план — отловить 3500 животных, а пока отловлено только 3379. То есть, приемник пополнят еще больше 120 собак, — написано в обращении. — В начале года в Общественной палате Челябинской области прошел круглый стол, посвященный ситуации в муниципальном ветприемнике. На вопрос общественников о судьбе животных после ликвидации приемника никто ответа не дал. Присутствовавшие должностные лица дали понять, что остановить отлов бездомных животных сегодня невозможно, поскольку иначе предприятие не отчитается и получит не всю предусмотренную контрактом на текущий год сумму из бюджета.

Никто не знает, что будет с собаками. Фото: группа во ВКонтакте «Помощь животным с ветприемника (ГЭЦ)».

Также, по словам общественников, в мэрии заявляли, что в начале нового года отловом будет заниматься другая организация, откроется новый приемник. И всех бездомных собак передадут туда. Но тендер так и не был объявлен. Причем, его победителя вовсе не обязывают принимать обитателей приемника. По мнению зоозащитников, они их и не примут. А властям все равно, что будет с животными.

ЖИВОТНЫЕ ВЫЖИВАЮТ В ПРИЕМНИКЕ

Сейчас в ветриемнике только собаки, кошек пристроили в приюты, нашли им новых хозяев. Псы живут толпами в клетках на улице. Выгула нет, больных никто не лечит.

— Условия далеко не самые лучшие. Животные находятся в стрессе, их здесь сейчас около 170. Плюс здесь ходят инфекции из-за переполненности и чем больше животных, тем меньше их шанс выжить. Клетку животные не покидают. За ними, конечно, убирают, кормят их сухим кормом. Волонтеры приюта «Наш дом» поставили им будки, купили сено, собакам хотя бы есть, где спать. Но им тесно, нужно как можно скорее забирать этих бедолаг, — говорит руководитель приюта «Наш дом», эксперт Общественной палаты Челябинской области по вопросам зоозащиты животных Полина Кефер.

Животным тесно, они постоянно находятся в стрессе. Фото: группа во ВКонтакте «Помощь животным с ветприемника (ГЭЦ)»

По ее словам, животных тут больше не усыпляют, после того как Общественная палата взяла контроль над ветриемником, и не планируют. Но гарантий, что собак массово не усыпят после закрытия приемника, нет.

В приемнике есть совсем крохи... Фото: группа во ВКонтакте «Помощь животным с ветприемника (ГЭЦ)»

Челябинские приюты забрали часть животных, взяли на передержку. Кого-то даже пристроили в семьи. Но приют — волонтерская организация, ее возможности очень ограничены. Взять всех просто невозможно. Все уже забито под завязку.

Только посмотрите на эти глаза! Фото: группа во ВКонтакте «Помощь животным с ветприемника (ГЭЦ)»

В «ГорЭкоЦентре» все-таки рассчитывают пристроить всех собак до 1 января.

— По закону животные у нас содержатся до полугода. Но, как показывает практика, они находятся в приемнике не больше 25-30 дней, затем находится хозяин, — рассказала пресс-секретарь МУП «ГорЭкоЦентр» Ольга Шевелева.

На вопрос об открытии нового приюта Ольга не ответила и попросила обратиться с ним в Управлении экологии. Комментария от управления нам получить пока не удалось.

НА ЗАМЕТКУ

Как забрать животное из ветриемника?

Фото всех хвостатых, которые ищут дом, есть в группе во ВКонтакте «Помощь животным с ветприемника (ГЭЦ)». О желании взять кого-то из них вы можете написать в сообщения группы. Или позвонить зоозащитнику Полине Кефер — 8-904-979-16-69. Чтобы забрать питомца, нужно всего лишь приехать за ним в приемник с паспортом.

Контакты МУП «ГорЭкоЦентр»

ул. Переселенческий пункт, д. 26 (где закрытая городская свалка)

Телефон: (351) 261-94-77 (приемная), 261-93-14 (диспетчер).

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