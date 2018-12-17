В Магнитогорске школьников обязали оформить банковские карты

О навязывании банковских услуг в социальных сетях рассказали родители учеников магнитогорской школы №6. На днях им сообщили, что с нового года в школе установят контрольно-пропускной пункт от одного из уральских банков. В связи с этим папам и мамам раздали на подпись бумаги с предложением оформить своим детям школьную пластиковую карту.

— Кроме того, что карта является пропуском в школу, с нее ваши дети могут расплачиваться за обеды в буфете, оплачивать питание и проезд в муниципальном транспорте, — говорится в уведомлении.

«У НАС УЖЕ ЕСТЬ ПРОПУСК!»

Однако родители школьников новшество не оценили, назвав услугу маркетинговым ходом банкиров.

— В нашей школе уже действует пропускная система и у каждого ребенка есть электронный пропуск. Для оплаты обедов нужно знать только номер счета ребенка. Зачем переходить на карты не понятно? При этом она привязывается к моему счету в банке. А если счета нет, нам придется его открывать? Что за добровольно-принудительный переход?», — пишет мама одного из учеников школы №6.

«НА ДЕТЕЙ НАВЕШАЮТ КРЕДИТОВ?»

Женщину поддержали и другие родители. У них нововведение тоже вызвало слишком много вопросов: «А вдруг на детей потом навешают кредитов?», «А если отказаться от школьной карты, то тогда ребенка не пустят в школу?»

Корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» решила выяснить подробности эксперимента.

— Проект «Школьная карта» начали внедрять в России еще в 2011 году. Его главная задача — обеспечить максимальную безопасность учащихся. В каждом учебном учреждении запускается только с согласия родительского комитета, — рассказали в пресс-службе администрации Магнитогорска, — если у ученика нет такой карты, его все равно обязаны пропустить в школу. При этом данные ребенка записываются на входе в журнал регистрации.

Такие памятки раздали родителям.Фото: Ульяна ШЕВЧЕНКО

ИМЕННАЯ КАРТА

По словам директора школы №6 Марины Якименко школьная карта не повод для тревог.

— На этой именной пластиковой карте написано имя ученика. Однако фактически ее владельцем является один из родителей, к основному счету которого будет привязана школьная карта. Только родители смогут пополнять счет и следить за расходом средств, — объясняет Марина Николаевна.

МОЖНО ПРОЕХАТЬ В ТРАМВАЕ

Картой можно расплачиваться в школьном буфете, оплачивать школьное питание и проезд в муниципальном общественном транспорте по льготной схеме. Например, при оплате школьной картой проезда в трамвае независимо от количества пересадок в течение часа, ребенок платит только за одну поездку.

ПОЧЕМУ ОДИН БАНК?

Сегодня в Магнитогорске услугу «Школьная карта» предоставляет только один банк. Как только аналогичное предложение появится в других банках, у родителей будет возможность выбирать.

— Школьная карта оформляется бесплатно. Ее обслуживание осуществляется по двум тарифам, — рассказывает Марина Якименко, — по первому — «минимальному» ничего платить не надо. При этом все возможности карты сохраняются. По второму — «оптимальному» за 70 рублей в месяц включается услуга СМС — оповещения. Родители могут отслеживать передвижения своего чада и о расходные операции по карте.

ХУЛИГАНЫ НЕ ОТНИМУТ

— А если хулиганы заставят школьника снять с карты все деньги?

— Родители могут заблокировать функцию «снятие наличных», когда будут заполнять заявление на открытие школьной карты, либо могут установить лимит, — говорит Марина Якименко.

В некоторых магнитогорских школах проект «Школьная карта» внедрили еще несколько лет назад в пилотном порядке.

— Самый большой плюс — это контроль за передвижением ребенка. Я всегда в курсе, когда он пришел в школу и когда покинул ее. Кроме того ушла проблема — рассчитываться мелочью в буфете. Ребенку не надо больше искать рубли по карманам, и руки остаются в чистоте, — говорит мама ученика школы №5 Ирина Никитина.

НАБЕЖАЛ ДОЛГ

Но некоторые отмечают недостаток:

— Я недавно совершенно случайно узнала, что на школьной карте дочери накопился долг в 300 рублей. Однако моя дочь уже три года учится в университете в другом городе. В банке объяснили, что карту надо было своевременно закрыть, тогда бы не набежал долг за обслуживание в течение трех лет, — рассказывает жительница Магнитогорска Наталья Стуликова.

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