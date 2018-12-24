Новый год в ресторане: праздник для семьи

Пока одни спорят, где лучше провести новогодний праздник, другие составляют меню и готовятся к штурму продуктовых магазинов, самые предусмотрительные бронируют столик в ресторане. А ресторан Pushkin, в свою очередь, готовит для своих гостей целое море новогодних сюрпризов.

Новогодняя ночь в ресторане Pushkin составит 3 500 рублей для взрослых и 1500 для детей (в возрасте от 2 до 12 лет). В эту стоимость уже включены развлекательная программа и банкетное меню с блюдами на выбор: горячие и холодные закуски, салаты, горячие блюда, сырные шарики и картофель фри, фруктовая тарелка, минералка, чай и морс. Напитки для праздничного стола можно принести с собой: пробковый сбор составляет 100 рублей за бутылку.

Пока взрослые наслаждаются праздничными яствами, детей будут развлекать веселые аниматоры. Персонажи любимых мультиков, конкурсы и мини-дискотека — все это ждет маленьких непосед. И, конечно же, главные герои торжества — Дед Мороз и Снегурочка — поздравят каждого гостя и вручат памятные подарки.

Праздничное настроение в новогоднюю ночь поддержит кавер-группа IN CASH. Любите веселиться под зажигательную музыку в живом исполнении? Тогда праздник в ресторане Pushkin точно придется вам по душе.

Новогодняя развлекательная программа 31 января начнется в 21.00. До полуночи детей и взрослых будут развлекать артисты и аниматоры. В 24.00 гости прослушают традиционное поздравление президента, а потом вновь будут веселиться до пяти утра.

Звоните и бронируйте столики по телефонам: (351) 263-66-57, +7 9000 730-195.

Ресторан Pushkin

г.Челябинск, парк культуры имени Пушкина (карта проезда)

www.pushkin74.ru

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