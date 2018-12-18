«Будущие спортсмены-олимпийцы»: чем запомнился забег в ползунках «Маленький чемпион -2018»

Забег в ползунках «Маленький чемпион» — 2018» снова собрал челябинских малышей в легкоатлетическом манеже УралГУФК, чтобы выяснить, кто из них самый быстрый. Соревнования прошли уже в двенадцатый раз. Три сотни крох в возрасте от полугода до трех лет вновь рвались к финишу, не жалея коленок и сандалий. Рассказываем о самых ярких моментах этого забега.

Самая юная участница забега с чемпионкой мира.

«Маленький чемпион» стал уже любимым спортивным праздником для многих семей из Челябинска, организованным медиахолдингом «Комсомольская правда». Особенно он запомнился ползунам, которые впервые в жизни приняли участие в таких масштабных спортивных состязаниях. На этот раз самой маленькой участницей забега стала Вероника Лесник. В эту новогоднюю ночь Вероника будет отмечать 7 месяцев!

Восточные принцессы.

Большинство спортсменов — постоянные участники забега. Начинали «ползунками», затем научились ходить и перешли в категорию «бегунков». Немало подросших малышей, которые свое уже отползали и передали эстафету младшим братьям и сестрам. Теперь приходят на соревнования, чтобы поболеть за родню. Как, например, четырехлетняя Марианна Сергеева. Она участвовала в забеге до трех лет (это максимальный возраст спортсменов), а теперь приходит поболеть за сестричку Софию.

Сказать напутственные слова и подбодрить малышей специально пришла Евгения Зинурова, мастер спорта международного класса, рекордсменка мира, Европы и России по легкой атлетике. Малыши смогли сфотографироваться с настоящей чемпионкой и выслушали советы, которые помогут победить в забеге.

Перед маленькими спортсменами выступили юные артисты центра художественной гимнастики «Принцесса Спорта».

«Принцесса Спорта» — это шесть классов в разных районах города для обучения художественной гимнастике девочек от 3 до 9 лет. Здесь вашему ребенку подарят бесплатное пробное занятие! г.Челябинск, ул. Молодогвардейцев 68Д (центр AquaBABY), ул. Молодогвардейцев, 7 (фитнес-клуб INFINITE MOTION), ул. Братьев Кашириных, 12Д (детский садик-клуб «Божьи коровки»), ул. Марченко, 28 (Дворец Спорта «Надежда»), ул. Новороссийская, 81 (СК «Восход»), ул. Образцова, 26А (СК «Баланс»); единый тел.: (351) 223-16-84.

Хоть состав участников «Маленького чемпиона» частично не новый, но с каждым разом соревнования какие-то особенные, со своей изюминкой. Конечно, в этом, прежде всего, заслуга самих карапузов. Один только их внешний вид — загляденье! Раз забег предновогодний, среди «олимпийцев» было много Дедов Морозов, Снегурочек, ёлок и снежинок. Была даже красавица Снеговичка. Наряды — это отдельная тема, мы посвятили бэби лукам целый материал.

Отдельное спасибо организаторы выражают Алексею Чернову, который дополнил праздничные образы чемпионов ярким и красочным аквагримом.

Еще всегда любопытна мотивация спортсменов. Как правило, они ползут к финишу за игрушками, пультами, ключами от машины, мобильниками и ноутбуками. В прошлый раз удивили спортсмены, которые ползали за бубликом и большим папиным крестиком. В этот раз большинство «мчались» вперед за еду: соки, сладости, фрукты. Может карапузы сидели на спортивной диете перед соревнованиями, и им хотелось налопаться как следует после финиша?

Нельзя не сказать про спортивный характер детишек. Некоторые падают, но встают, не проронив ни слезинки. Есть те, кто заплачет, но не сдается: ползет со слезами. В этот раз были малыши, которые уже на старт вышли с мокрыми глазами. Может это тактика такая? Чтобы соперников запутать. Подумают, слабый — и сами расслабятся, а карапуз как рванет, да выиграет.

Кстати, воспитать силу и выносливость у маленьких чемпионов помогут тренеры центров плавания AquaBABY. Здесь научат плавать любого ребенка в возрасте с 1 месяца до 10 лет без страха и слез. г. Челябинск, ул. Каслинская, 24А, тел.: (351) 223-36-70, 8 919 123 36 70; г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, 68Д, тел.: (351) 248-22-05, 8 950 733 50 58. aquababy74.ru

Ключевая роль на соревнованиях и у родителей. Как они только ни стараются поддержать своих ребятишек. И плакаты рисуют, и кричалки придумывают, и наряды шьют командные. Некоторые так переживают, что ждут результатов, скрестив пальцы и затаив дыхание. Активнее и громче всех, пожалуй, болела семья Ермаковых. Как только услышали на награждении имя своего крохи, завизжали, запрыгали, захлопали в ладоши. Давай обнимать и целовать своего чемпиона.

В забеге поучаствовали 300 малышей. Как сказал ведущий праздника Валентин Париев, кто знает, может среди них будущий олимпийский чемпион или чемпионка. Мы верим в это!

Поддержать юных спортсменов пришли воспитанники сети танцевальных школ UNI-DANCE. Благодаря мастерству педагогов школы более пятисот тысяч детей и взрослых в 30 городах России прошли обучение по самым модным танцевальным направлениям и 70% из них выступали на лучших сценах города. В школах UNI-DANCE с нуля обучают самым популярным танцевальным направлениям детей с трех до 16 лет, а также взрослых. Основные направления — эстрадные танцы, хип-хоп, контемп, восточные танцы, вог, боди балет, dance miх. г. Челябинск, ул. Кирова, 130/3. Тел.: (965) 857-77-40. chelyabinsk.uni-dance.ru

Поздравить малышей приехала настоящая звезда. Ребята и их родители, а также волонтеры и организаторы устроили настоящую предновогоднюю бейби-дискотеку под песни в исполнении экс-солистки группы «Мишель» Анны Морозовой. Яркая исполнительница со звонким голосом не оставила никого равнодушным!

Чемпионам забега досталось целое море подарков от партнеров. Однако свои дипломы получили и победители в дополнительных номинациях: «Золотая слеза чемпиона», «Ползу туда, не знаю, куда», «Наперегонки с родителями», «Турбо-улитка», «Лучшая группа поддержки».

Семейный парк развлечений «Планета Смайлс» вручил сертификаты на детские развлечения. «Планета Смайлс» приглашает отметить дни рождения, корпоративы, выпускные и новогодние программы. В парке более 100 игровых аппаратов и аттракционов, трехуровневый лабиринт с батутом, XD-кинотеатр, автодром, карусели, качалки, детский сад и много других развлечений на любой возраст! Также вас ждут 12 дорожек для игры в боулинг, 14 столов для американского пула и русского бильярда. г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 25, 4 этаж; тел.: 8(351) 245-25-25, 245-26-26г. cuba74.ru/развлечения/планета-смайлс.

Организовать праздники для детей и подростков помогут в детском клубе «Юла». Аниматоры, научное шоу, гигантские трансформеры, серебряное шоу, мобильный планетарий, веселый тимбилдинг и детские игровые комнаты — детский клуб «Юла» организует ваш лучший праздник! г.Челябинск, ул. Бр.Кашириных, 115; тел.: (351) 242-00-35, +7 932 01 333 01. ВКонтакте.

Отдохнуть всей семьей после забега можно в кафе-баре «Звездный»: победителям достались подарочные сертификаты, чтобы провести время вкусно и весело. г. Челябинск, ул. 250-летия Челябинска, 11. Тел: +7 982 105 45 55. vk.com/kafe_bar_star

Магазин «Галамарт» вместе с огромными рыжими котами порадовал детей наборами для творчества и хобби от компании «ХоббиХит», игрушками торговых марок «Игроленд» и «Мешок Подарков», а также уникальными наборами ластиков, книжек и раскрасок от компании «Ластикс».

В магазинах «Галамарт» всегда доступные цены и более 7000 товаров на любой случай и для каждого члена семьи. В разделе с детскими товарами найдется все самое необходимое для детей любого возраста.

Игрушки для малышей, девочек и мальчиков, конструкторы, раскраски, книги, настольные игры и другие товары для детей — все это вы найдете в народном магазине постоянных распродаж «Галамарт». Народный магазин выступил партнером мероприятия.

Представители компании желают малышам побед по жизни, а в новых начинаниях их всегда поддержит «Галамарт». Единый номер: 8-800-333-4-000; www.galamart.ru.

Праздник помогли организовать и провести преподаватели и волонтеры Уральского государственного университета физической культуры и Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета.

На площадке работало множество интерактивных зон. На стенде компании «Беллакт» работал консультант по детскому питанию, который отвечал на актуальные вопросы мамочек по составу и подбору детского питания.

«Беллакт» — сегодня один из немногих производителей, имеющих собственные фермы, которые расположены вблизи Национального парка «Беловежская Пуща». На предприятии полностью контролируется соблюдение стандартов качества на всех этапах производства. Все операции по сбору молока на фермах роботизированы, что гарантирует его дополнительную санитарную защиту.

На завод поступает только высококачественное и прошедшее весь комплекс проверок натуральное молоко, доставляемое собственным специализированным транспортом с термоцистернами, что позволяет сохранять его полезные свойства. На заводе автоматизированы все производственные линии, что исключает влияние человеческого фактора на технологический процесс.

Широкий ассортимент молочных и безмолочных каш «Беллакт» поможет маме удовлетворить капризы маленького гурмана.

А новая смесь «Беллакт» без пальмового масла и без сухого молока — это оптимальный выбор для малыша, если грудное вскармливание невозможно. www.bellakt.ru

Компания «Ника» подарила победителям детскую линейку средств по уходу. г. Челябинск, ул. Куйбышева, 51; тел.: (351) 225-17-34, 230-10-33; www.nikachel.ru.

Чтобы малыши всегда были стильными, им подарили сертификаты в фирменный магазин детской одежды «Ёмаё». Каждый раз одевая своего малыша в комбинезоны, боди, ползунки, футболки и костюмы «Ёмаё», вы будете испытывать истинное удовольствие от дизайна, конструкций, качественных тканей и оригинальных отделок. Все это лишь для того, чтобы малыш становился счастливее! г.Челябинск, ул. Артиллерийская, 136, ТРК «Горки». www.emae.ru

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Специалисты центра современной стоматолгии «Вэладент» подарили чемпионам наборы для поддержания здоровья зубов и дали советы, как детишкам ухаживать за полостью рта. Центр современной стоматологии и дентальной имплантации «Вэладент» заботится о зубах с рождения и помогает сохранить улыбку здоровой и красивой благодаря новейшим технологиям, материалам, высокой квалификации специалистов и внимательному отношению к каждому пациенту.

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Фото Валерия Звонарева, Андрея Абрамова и Валентины Вагановой.