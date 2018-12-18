Кубок «НОВАТЭК» по мини-футболу: инвестиции в детский спорт, в будущее

— У нас в семье все играют в футбол. Я, младшие братья — Эмиль и Эйнар. Отец с нами еще в детском саду начал заниматься. А потом мы продолжили с учителем в школе. Мы готовимся к турниру «НОВАТЭК» даже во время каникул, а с сентября начинаем играть с командами из нашего дивизиона. Если побеждаем, — выходим в финал. Тут уже бьемся за «золото», ведь победитель получает право играть на первенстве Уральского федерального округа, а оттуда можно попасть и на всероссийский турнир в Москву, — рассказал на торжественном закрытии Кубка «НОВАТЭК» Эдгар Бурханов. Кстати, его команда уже не в первый раз становится победителем турнира.

Праздничный торт разобрали на кусочки.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОПУЛЯРНЫЙ, МАССОВЫЙ

Седьмой сезон Кубка «НОВАТЭК», более 800 команд юношей и девушек, почти 10 тысяч участников, почти 2500 матчей, 56 команд-финалистов! Турнир, проводимый совместно с министерством образования и науки Челябинской области «Шаг к большому футболу!» является одним из самых массовых не только на Урале, но в и России.

Один из руководителей Союза Федераций футбола Урала и Западной Сибири Николай Чермашенцев отметил, что Кубок «НОВАТЭК» — это едва ли не лучший подобный турнир в России. Здесь прекрасная, дружеская атмосфера и четкая организация.

— Компания «НОВАТЭК» вкладывает значительные средства в организацию этого турнира. Выделяет финансирование не только на строительство новых, современных площадок, но и экипирует команды, привлекает арбитров, организует проживание, питание спортсменов. Это большой вклад в развитие детского спорта, в воспитание молодежи, — отметил Николай Чермашенцев.

Мальчишки и девчонки соревновались в четырех возрастных группах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Кстати, в этом году в турнире впервые приняли участие и воспитанники детского дома — Кусинского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей. Они выиграли муниципальный турнир и вышли в финал соревнований.

УПОРСТВО — ЗАЛОГ УСПЕХА

Главным гостем турнира стал двукратный чемпион России, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Евгений Алдонин. Кстати, в последние годы «НОВАТЭК» радует школьников, приглашая на церемонию закрытия звезд отечественного футбола.

Бывший игрок сборной страны Евгений Алдонин участвовал в награждении победителей, а позже провел мастер-класс для юных футболистов.

— Не устали давать автографы? — интересуемся у Евгения.

Мальчишки и девчонки соревновались в четырех возрастных группах.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

— Это приятное занятие, поверьте. Тем более, когда речь идет о таких значимых детских турнирах. Я сам участвовал в подобных школьных соревнованиях, которые проводились у меня на родине в Крыму. На играх в Ялте меня заметили тренеры из волгоградского «Ротора» и пригласили в спортивный интернат. Отсюда фактически и началась моя профессиональная карьера в футболе.

Я с удовольствием согласился приехать в Челябинск на финал Кубка «НОВАТЭК». Это прекрасный социальный проект. Дети не просто тренируются у себя в школах, но и имеют возможность соревноваться между собой на таком крупном турнире. А победители еще и получать такие значимые подарки, как новые площадки для мини-футбола.

Евгений Алдонин провел мастер-класс.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На самом деле, не важно футбольный у вас город или нет. Главное — играть, тренироваться и верить в себя. Я в свое время тоже начал заниматься в далеко не футбольном городе. Но желание, упорство — это залог успеха.

СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

На церемонии награждения Евгений Алдонин вместе с заместителем губернатора Челябинской области Сергеем Сушковым, заместителем министра образования региона Еленой Зайко и генеральным директором «НОВАТЭК-Челябинск» Вадимом Ромасенко, вручили победителям кубки и ценные подарки. А в финале праздника презентовали детям шикарный торт в виде футбольного поля!

— Этот седьмой сезон, можно сказать, особенный и для нас и для всей страны. В этом году Россия стала местом проведения чемпионата мира по футболу. И мы рады проводить такие турниры для наших детей, рады строить новые футбольные площадки для победителей (за время проведения турниров в Челябинской области построено уже 25 таких мини-футбольных полей, — Прим. ред.). Приятно видеть, как растет уровень подготовки команд. Здорово, что в турнире наравне с мальчишками играют и команды девушек, — сказал на закрытии турнира Вадим Ромасенко.

Мальчишки и девчонки соревновались в четырех возрастных группах.

Сергей Сушков также отметил важность таких состязаний:

— «НОВАТЭК» — социально ориентированная, социально ответственная компания. Турниры, которые она проводит на протяжении многих лет, строительство новых площадок, — все это, по сути, инвестиции в будущее, серьезные вложения в развитие детского спорта.

ДЛЯ СПРАВКИ

«НОВАТЭК-Челябинск» — 100%-ое дочернее предприятие крупнейшего независимого производителя газа — ПАО «НОВАТЭК». С января 2012 года Компания поставляет газ всем категориям потребителей Челябинской области из ресурсов ПАО «НОВАТЭК». Официальный сайт: www.novatek74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Корсеев, педагог дополнительного образования школы № 24 (Копейск):

— Мы участвуем в Кубке «НОВАТЭК» с начала основания этого турнира. Уже седьмой год. Не раз становились победителями в разных возрастах. В этом году снова выиграли «золото» в двух группах. Площадка для мини-футбола у нас давно работает, и здесь занимаются десятки, сотни школьников. В качестве дополнительного поощрения компания «НОВАТЭК» организует поездки наших команд на летние тренировочные сборы в Краснодарский край на лучшие спортивные объекты России. У нас в школе уже сложилась целая система подготовки: три тренировки в неделю после уроков, участие в различных турнирах… С нас берут пример воспитанники детских садов. Смотрят на старших, и тоже начинают заниматься спортом.

Директор челябинской Областной детско-юношеской школы (соорганизатор турнира на Кубок «НОВАТЭК») Юрий Логинов:

— Мальчишки и девчонки участвуют в этом турнире практически с первого класса. Кубок «НОВАТЭК» для них — это возможность проявить себя. Здесь прививается любовь к спорту, к здоровому образу жизни. Да, может, некоторые продолжат заниматься футболом. А для кого-то такие турниры откроют путь и в другие виды спорта. Именно в школьном возрасте дети ищут себя, открывают свои спортивные таланты.

РЕЗУЛЬТАТЫ

10-14 декабря. Челябинск. Финал Кубка «НОВАТЭК» по мини-футболу. ДС «Метар-спорт». Возрастные категории от 2001 по 2008 годы.

Победители турнира

Девушки: школа № 24 (Копейск) — два первых места, школа №1(Верхнеуральск), школы № 1 (Варна).

Юноши: школа № 108, школа № 116 (обе — Челябинск), школа № 2 (Коркино), Краснооктябрьская школа (Ишалино, Аргаяшский район).