На площади Революции в Челябинске вырос Его Величество театр

В центре города визжат пилы, слышатся звонкие удары молотка. На площади Революции ударно возводится новогодний ледовый городок. Наступающий 2019-й объявлен в России Годом театра. Потому главные места на главной городской площади отданы Буратино, крепко сжимающему золотой ключик, Мальвине и Пьеро. А почему?

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ОГНИ

— Да потому, что необыкновенные приключения деревянного сорванца начались после того, как он захотел посмотреть выступление кукольной труппы Карабаса-Барабаса, — говорит исполняющая обязанности начальника Управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова.

Конечно, есть у елки и Дед Мороз со Снегурочкой. В солнечные дни фигуры из прозрачного льда переливаются тысячами бриллиантовых огней. Сверкают карнавальные венецианские маски, загадочно улыбаются маски Драмы и Комедии. Всего площадь украсят 29 огромных фигур.

Городок прозрачный, будто из воздухаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СТРОЙМАТЕРИАЛА МНОГО

— Лед мы режем на Шершневском каменном карьере и на Первом озере. Всего потребуется 1182 кубометра строительного материала, — говорит представитель компании-подрядчика «Русский лед» Андрей Турбин.

Сейчас городок готов больше чем наполовину. Выпиливают фигуры, протягивают электрику, стучат молотками, сколачивая основания двух горок — поменьше и побольше — 30 мастеров. Горки, кстати, отвечают всем требованиям безопасности и по высоте, и по длине покатого склона-«языка». Ступеньки у горок деревянные, не скользят.

На площади работают 30 мастеровФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздничного настроения добавят необычные светильники-канделябры, которыми уставят площадь. Кстати, в каждой фигуре есть светодиод. Для красоты.

Совсем скоро, 24 декабря, в 17.00, городок торжественно откроет временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов.