2018-12-18T16:05:14+03:00
Дом. Семья

На площади Революции в Челябинске вырос Его Величество театр

Совсем скоро на главной елке города зажгутся цветные гирлянды
Поделиться:
Венецианская маска в центре ЧелябинскаВенецианская маска в центре ЧелябинскаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

В центре города визжат пилы, слышатся звонкие удары молотка. На площади Революции ударно возводится новогодний ледовый городок. Наступающий 2019-й объявлен в России Годом театра. Потому главные места на главной городской площади отданы Буратино, крепко сжимающему золотой ключик, Мальвине и Пьеро. А почему?

БРИЛЛИАНТОВЫЕ ОГНИ

— Да потому, что необыкновенные приключения деревянного сорванца начались после того, как он захотел посмотреть выступление кукольной труппы Карабаса-Барабаса, — говорит исполняющая обязанности начальника Управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова.

Конечно, есть у елки и Дед Мороз со Снегурочкой. В солнечные дни фигуры из прозрачного льда переливаются тысячами бриллиантовых огней. Сверкают карнавальные венецианские маски, загадочно улыбаются маски Драмы и Комедии. Всего площадь украсят 29 огромных фигур.

Городок прозрачный, будто из воздуха Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Городок прозрачный, будто из воздухаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

СТРОЙМАТЕРИАЛА МНОГО

— Лед мы режем на Шершневском каменном карьере и на Первом озере. Всего потребуется 1182 кубометра строительного материала, — говорит представитель компании-подрядчика «Русский лед» Андрей Турбин.

Сейчас городок готов больше чем наполовину. Выпиливают фигуры, протягивают электрику, стучат молотками, сколачивая основания двух горок — поменьше и побольше — 30 мастеров. Горки, кстати, отвечают всем требованиям безопасности и по высоте, и по длине покатого склона-«языка». Ступеньки у горок деревянные, не скользят.

На площади работают 30 мастеров Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На площади работают 30 мастеровФото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Праздничного настроения добавят необычные светильники-канделябры, которыми уставят площадь. Кстати, в каждой фигуре есть светодиод. Для красоты.

Совсем скоро, 24 декабря, в 17.00, городок торжественно откроет временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На новой «зебре» в Челябинской области иномарка насмерть сбила пешехода
Прокуратура вступилась за жителей Паркового, у которых отключили лифты
Житель Челябинска пожаловался, что ему продали пылесос, который по акции должны были подарить
Прокуратура наказала магнитогорскую птицефабрику за куриный помет
Из окна горящей квартиры пожарные вызволили мать с ребенком в Челябинске
«Уральская молния» приглашает студентов покататься на коньках за полцены
Жители Челябинска смогут общаться в социальных сетях при помощи силы мысли
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
В Челябинской области вынесли приговор чиновнику, помогавшему обналичить маткапитал
В недостроенном метро Челябинска может случиться техногенная авария
Приставы Челябинска нашли на дорогах машину, которую должник якобы сдал в утиль
Житель Челябинска вытащил аккумуляторы из трех машин и зарыл их в сугробе
В Челябинске умер пассажир троллейбуса