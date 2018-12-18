В Челябинске начинается строительство детского садика

Жилой комплекс «Ньютон» — современный и развивающийся микрорайон на северо-западе Челябинска. Застройкой огромного пустыря занимается строительная компания «Легион». Компания возводит и социальную инфраструктуру: сдана современная школа и детсад, открыт филиал ДПиШ. В ближайших планах компании — начало строительства еще одного детсада на 200 мест. Возведение трехэтажного здания застройщик оценивает в 160 млн руб. Работу в садике получат 70 человек.

РАБОТЫ ЗАКИПЯТ В ФЕВРАЛЕ

Об этих планах генеральный директор ООО «СК Легион» Сергей Пахомов сообщил на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Челябинске. Заседание вел временно исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов. Директор компании-застройщика пояснил, что из-за занятости планы по возведению детсада сдвинулись и срок аренды земли заканчивается. Однако арендные платежи строители гасят исправно, потому хотели бы получить участок под стройку без конкурсных процедур, с тем чтобы уже в феврале начать возводить трехэтажное здание садика.

Владимир Елистратов поблагодарил застройщика за неравнодушное отношение к теме обеспечения детей местами в садиках. Инвестору он гарантировал поддержку властей: стройка начнется в запланированные сроки.

ШТАБ-КВАРТИРА И БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

На заседании Совета выступил инвестиционный уполномоченный Сергей Овчинников. Эта должность появилась пару лет назад, и миссия Овчинникова — помогать налаживать связи между инвесторами и властями. Например, интересен проект немецкой компании SMS Group GmbH. Немцы производят современное цифровое оборудование для промпредприятий. Овчинников подчеркнул, что немцы даже перенесли штаб-квартиру в наш город: головной офис компании расположился на Кировке, в Челябинск-Сити. Немцам требуется промплощадка со зданием в 6 тыс кв. м и крановым оборудованием. Но пока такой площадки не нашлось.

Владимир Елистратов подчеркнул, что компании нужно помочь, ведь Челябинск богат промышленными зонами, в том числе пустующими. Овчинников заявил, что сейчас немцы рассматривают и альтернативные варианты. Например, сотрудничество с другими инвесторами. Может, кто-то возведет требуемое здание, а немцы возьмут его в долгосрочную аренду.

СВОБОДНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В помощь инвесторам в Челябинске в 2016 г. создано Агентство инвестиционного развития. Коллектив небольшой — всего три человека, но объем работы в АИР выполняется огромный: от начальных переговоров до сопровождения проектов в оформлении документов по принципу «одного окна».

— Я хорошо знаю эту структуру и постоянно убеждаюсь в ее важности. Особенно с учетом высокого профессионального уровня работы, — сказал исполняющий полномочия главы города Владимир Елистратов.

Исполняющий обязанности директора АИР Оксана Грехова подчеркнула, что сейчас Челябинск развивает событийный потенциал на уровне страны. Так, АИР курирует уникальный проект — Центр креативной индустрии SVOBODA2. Это модное место в центре города расположено в корпусе бывшего завода оргстекла. Его оценили предприниматели, занимающиеся творчеством — дизайном одежды, производством мебели и товаров легпрома, те, кто специализируется на организации массовых культурных мероприятий, событийных праздников. Сотрудники АИР помогают «свободовцам» наладить связи с властными структурами города — Комитетом по имуществу и земельным отношениям, Управлением дорожного хозяйства и пр. Сейчас бывший заводской корпус переживает масштабную реконструкцию. В культурно-событийной повестке саммитов-2020 обязательно найдется место для здешних креативных мероприятий.