2018-12-19T08:21:11+03:00
Общество

Челябинская IT-компания опередила цифровое развитие в стране

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Компания «Интерсвязь» заявила о готовности цифровой платформы «Умного города». Таким образом, используя разработки местного IT-лидера, Челябинск получает шанс войти в число флагманов государственной программы цифровизации городского хозяйства.

Цифровая платформа — основа «Умного города», которая позволяет вести сбор и обработку всех необходимых данных о городском хозяйстве. Современные технологии помогают жителям городов экономить на платежах по услугам ЖКХ, делают комфортной городскую среду, а также дают дополнительный стимул для развития предприятиям малого и среднего бизнеса. Компания «Интерсвязь» разработала платформу собственными силами и уже создает на ее основе «умные» сервисы, в которые инвестировала более 200 миллионов рублей собственных средств.

Сейчас понятие «Умного города» регламентируется на государственном уровне. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в настоящее время разрабатывает федеральную концепцию проекта «Умный город», в программу которого включено 37 населенных пунктов, и Челябинск — один из них. Свои разработки и материалы по проекту каждому региону участнику необходимо предоставить до 28 декабря 2018 года.

«Разработка концепции является важным этапом, так как подходов к реализации «Умного города» — много, — комментирует директор по продуктам и инновациям компании «Интерсвязь» Александр Трофимов. — Мы разработали свое видение концепции, основываясь на опыте реализации масштабных цифровых проектов. У нас есть четкое понимание, что ядро платформы должно быть в руках муниципалитетов, а подрядчиками по созданию конечных взаимодополняемых сервисов смогут выступать частные компании. Кроме того, нужно учитывать потребности конкретных регионов. Например, в Челябинске проблема экологии актуальнее, чем в Москве. В компании «Интерсвязь» есть все для эффективного участия в федеральной инициативе: стопроцентное покрытие сети Интернет в городе, огромные технические мощности, квалифицированные сотрудники и большое желание сделать наш город и регион лучшим местом для жизни. Мы хотим, чтобы люди оставались в Челябинске и переезжали сюда из других городов. «Умные» технологии помогут это сделать».

За два года лидер телекоммуникационного рынка области построил самую большую сеть «Интернета вещей» среди российских городов, открыл три собственных дата-центра общей площадью 800 кв. м, защищенных по высшему классу безопасности, запустил мобильное приложение, аудитория которого достигла 1 млн человек. Теледомофоны, «умные» парковки, оплата по системе «Город» со смартфона, автоматический сбор показаний со счетчиков, запись на прием к врачу, контроль безопасности и видеонаблюдение в домах и на придомовой территории, — все это сервисы, которые уже сейчас работают на основе универсальной платформы «Умного города» компании «Интерсвязь».

Таким образом, Челябинск, опережая события, готов предоставить для федерального проекта не только концепцию, но и полноценное технологическое решение.

Новости компаний.

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